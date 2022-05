El concejal de Vivienda de Arucas: "Fue impactante cuando sacudió de madrugada"

Los técnicos del Ayuntamiento del municipio de Arucas siguen realizando las pruebas técnicas necesarias para determinar el grado de afección del edificio, cuyo muro se derrumbó en la madrugada del pasado sábado y que obligó al desalojo de 40 vecinos en el barrio de El Trapiche, en el municipio de Arucas.

El concejal de Vivienda del municipio aruquense, Sebastián Guerra, señaló, en COPE Canarias, que no se puede garantizar la rehabilitación del edificio hasta que no concluyan las pruebas pertinentes: “No sabemos lo que pasará con el edificio, aunque los técnicos son optimistas y creen que no está afectado”, si bien añadió que “por precaución y hasta que no se hagan las pruebas correspondientes del terreno, no se puede asegurar nada”.

La caída del muro, de unos 60 metros de largo por diez de alto, obligó a desalojar a diez viviendas de un edificio del barrio de El Trapiche, en el municipio de Arucas, concretamente en el número 47 del Camino de La Palmita. Cuarenta vecinos que, de momento, tienen que vivir fuera de su casa: “Los vecinos han sido reubicados y realojados en casas de amigos y familiares. Están ahí, porque no sabemos el alcance ni el tiempo que van a estar ahí”, explicó Guerra.

El tiempo que dure el desalojo dependerá del resultado del estudio técnico de la estructura: “En cuanto sepamos el resultado de los trabajos para saber cómo está el edificio, veremos cómo se puede solucionar el tema. Si se alarga, buscaremos una solución con los vecinos”, aseguró.

Por último, el concejal de de Vivienda de Arucas calificó de chocante el momento en el que se vino abajo el muro: “La verdad es que impacta cuando sacudió de madrugada. Al estar a oscuras no se veía el alcance del tema, pero una vez amaneció, y lo vimos “in situ”, efectivamente impacta”.