El concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana asegura que en invierno habrá una ocupación del 70 %

Fitur se ha situado como el comienzo del camino hacia la normalidad turística, todavía queda incertidumbre de un futuro desconocido ymucho camino por recorrer, pero se vislumbra signos de recuperación motivada sobre todo, por el anhelo de volver a el status precovid, sin embargo hay que seguir con la responsabilidad individual, es el mensaje que ha vuelto a enviar el concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana Alejandro Marichal quien añadió que “el segundo semestre del año será el año de la recuperación turística y este es el dato a destacar, todo apunta a que podríamos estar entre un 30/40% ocupación verano, subirá hacia el 70% en invierno pero para ello es fundamental que se logre la inmunización de grupo antes de la temporada estival”

El principal mercado de Gran Canaria, es el alemán, nórdico y británico, sin embargo la posibilidad de abrir nuevas conexiones es fundamental para fidelizar turistas de otros destinos y así diversificar la demanda, en esta línea, el edil destaca que “es positivo fletar aviones como se está haciendo con el turista de los países bálticos, es un turista desconocido pero atractivo por su comportamiento, familiar y tranquilo y además quien lo hace es un turoperador canario."

Vueling ha informado que abriá una nueva ruta a partir de junio que conectará Gran Canaria con Roma, Marichal valora de forma positiva la nueva ruta, asegurando que lo importante es abrir nuevas conexiones “solucionar el problema de la conectividad es vital” asegura Marichal.

Este fin de semana, el municipio ha sido un hervidero de turistas del segmento LTBI, normalmente el consistorio programa el Maspalomas Pride, este año debido a la pandemia no se ha organizado oficialmente el evento, sin embargo esto no ha restado turistas atraídos por la costumbre de visitar durante estas fechas el municipio, el titular de turismo del ayuntamiento asegura que “el evento está consolidado y se celebre o no vienen cientos de turistas atraídos por el hábito del acontecimiento.”

Sin embargo, apunta el concejal que lo más importante para el consistorio es volver a recuperar los eventos y realizar otros más competitivos, como ejemplo, Marichal apuesta por el Jacobeo Grancanario, “la ruta jacobea entre tunte (San Bartolomé de Tirajana) y Gáldar es la única fuera de Galicia y por ello debemos promocionarla.”