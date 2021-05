El concejal de Seguridad de la capital grancanaria: “El fin del toque de queda no debería suponer cambios"

Josué Íñiguez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que el cambio normativo que supone el fin del estado de alarma y, por tanto, la eliminación del toque de queda, no debería suponer un cambio en el control de la pandemia.

“Con el toque de queda habíamos dejado de lado el operativo que llevamos a cabo en verano para controlar los botellones, cuando no había toque de queda en Canarias”. Según el edil, cuando se prohibió deambular por las calles si no se tenía una causa justificada no necesitaron controlar las aglomeraciones que se producían por la noche, algo que retomarán este fin de semana.

“Reforzaremos el Goya y habrá que reordenar el trabajo policial”, apunta. Y es que los horarios de los agentes se habían ido modificando, ya que la disminución de la actividad social por las noches conllevaba que se requirieran menos efectivos. Ahora se repartirán los efectivos para cubrir los turnos de noche y se repetirán los dispositivos creados el verano pasado.

“Ya habíamos localizado una veintena o treintena de puntos de botellón, ese trabajo ya está hecho”, destaca. Josué Íñiguez confía en que si el año pasado pudieron controlar las salidas nocturnas podrán hacerlo de nuevo ahora. “Este fin de semana está marcado en rojo en el calendario porque hemos ganado más libertad, pero estaremos ojo avizor”.

El concejal de Las Palmas de Gran Canaria insiste en que, si los ciudadanos han cumplido hasta ahora, no tiene que cambiar esta tendencia. “El fin del toque de queda no debería suponer ningún cambio”.

Íñiguez advierte que el comportamiento individual será determinante para no “estropear” lo conseguido hasta el momento. “Si hace falta más refuerzo policial a medida que avancen los días para controlar la pandemia se pondrá, pero pedimos responsabilidad”.