Cómo están organizando las familias numerosas el paseo de los niños

Muchas familias numerosas en España están pensando en cómo organizarse mañana domingo para sacar a los menores de 14 años por una hora de casa, ante las restricciones que ha puesto el Gobierno para este paseo. Una de las normas es que cada adulto puede llevar como máximo a tres menores. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la familia tiene cinco hijos y todos son menores de 14 años?

Es el problema al que se enfrentan una buena parte de quienes forman parte de la asociación Familias Numerosas Canarias Masd2. Su presidente, José María González, reconoce que están pensando cómo hacerlo. “Ahora damos las gracias por poder salir, pero nos preguntamos, como familia numerosa, por qué tenemos que salir de tres en tres, por qué no todos a la vez, cuál es el riesgo y la única alternativa es salir todos a la vez, pero mi mujer por un lado y yo por otro".

En su caso, su familia consta de cinco hijos, tres chicos y dos chicas. Por eso la composición de los grupos es otro factor. Para decidir quién va con quién han pensado en criterios como los hermanos que tengan mayor afinidad y se peleen menos, o también los más cercanos en edad, porque comparten juegos.

También tienen que pensar el recorrido. Junto a su casa hay espacios en cuesta y otros más llanos. Han pensado en que los mayores vayan por los primeros y los pequeños por los segundos. “Yo creo que será más o menos siempre por edades, o incluso por sexos, los chicos y las chicas. Es una casuística que tendremos que ir improvisando, prueba, error".

Asegura que los niños están encantados de salir. Algo comprensible, porque, aunque esta familia tiene algo de espacio para los niños en sucasa, otros nucleos familares están hartos del piso, por no poder salir, “algunos tienen terracita, otros la ventana, tengo una amiga que ha inventado el rincón de gritar. Abren la lavadora y gritan dentro”.

Otro aspecto es que los niños no podrán coincidir con sus amigos. A los niños, dice José María, les gustaría ver a sus amigos, pero cuando han estado confinados seis semanas, se conforman con lo que tienen y se adaptan rápido. “La autoridad del padre la entienden y la autoridad del Gobierno la entienden y la discuten menos”, bromea.

Añade que “ellos se ven con los amigos por ZOOM, se ven con la clase, pero claro que los echan de menos”. Reconoce que alguno le ha propuesto ir a pasar el día en casa de otra persona, “que nadie nos ve, pero claro no se puede. Los echan de menos, pero qué van a decir, prefieren salir a no salir”.

Cuenta también que durante este tiempo han estado dando vitaminas a los niños, ante la falta de sol. Y reconoce su sorpresa porque se pensara antes en los perros que en los niños. “Es una cosa que tendremos que analizar para el futuro, ahora en este estado de alarma no hemos podido protestar demasiado, pero no me parece que se ha sido muy justo con los niños con respecto a los perros".

EL FUTURO

Este padre muestra su preocupación sobre qué es lo que va a ocurrir cuando la gente empiece a salir a trabajar y tengan que compatibilizarlo con los niños en casa estudiando, sin ir físicamente al colegio. Un problema que les plantean los asociados. “En mi caso particular, puedo trabajar desde casa, pero hay otros que no tienen esa posibilidad”. Asegura que son muchos los que llaman y escriben preguntando cómo lo harán, recordando que no pueden dejar a los niños con los abuelos, porque son grupos de riesgo.

José María cree que, para solucionarlo, deberán cogerse bajas en el trabajo, pedir turnos o teletrabajar quien pueda. “Quien tiene el problema verdaderamente son los trabajadores esenciales que están en la calle desde que empezó esto. Yo se de alguno que decidió que sus hijos se iban con sus abuelos, para poder trabajar”.

En el caso de una familia numerosa, a un niño le puedes mandar con los abuelos, pero mándales cuatro o cinco. Te van a decir: “Oye no me puedes castigar así, con todos”.