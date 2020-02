Comienzan los paros de las trabajadoras de las escuelas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria

Hoy han comenzando los paros que habían convocado las trabajadoras de las escuelas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria para solicitar que se cumpla con sus condiciones laborales. De 8:15 a 11:15 horas de la mañana han dejado sus puestos de trabajo para solicitar lo que ellas consideran que le corresponde.

Se trata de educadoras infantiles de hasta 11 escuelas municipales.

Ellas todavía no han percibido su salario del mes de enero. Y de su retribución de diciembre solo cobraron la mitad fuera de la fecha estipulada. Por ahora, ni el Ayuntamiento ni Ralons, empresa encargada de la actividad, les han dado alguna solución.

No es la primera vez que las trabajadoras no cobran en el tiempo estipulado, es decir, antes del 5 de cada mes. Además, muchas de ellas tienen salarios muy bajos que no llegan a los 1.000 euros, por lo que con la mitad de esto no pueden afrontar los gastos del mes.

Por ello han salido a la calle hoy, frente al consistorio, para pedir que se cumplan sus derechos. Aunque el 88% de los servicios mínimos han sido garantizados por la administración pública.

Esta ha sido una de las denuncias que hacían las trabajadoras a través del responsable de Intersindical Canaria, César Merino, el cual aseguraba que "el Ayuntamiento lejos de apoyarlas, se alinean con Ralons e implantan servicios mínimos para que no afecte la huelga a los menores que acuden". Sin embargo, varios padres han ido a secundar los paros junto a las trabajadoras con carteles, banderas y ruido.

La petición de las empleadas es que "se garantice que no se ampliará el pliego de la empresa adjudicataria y que percibirán sus salarios completos en fecha".

Los paros continuarán el 21, 26 y 28 de febrero de 8:15 a 11:15 horas de la mañana -ya que se ha ampliado el tiempo de parón en una hora-, hasta que alguien del consistorio capitalino se ponga en contacto con el representante o alguna de las trabajadores y le ofrezca alguna solución.

"Solo piden lo que es de ellas y es justo", aseguraba Merino.