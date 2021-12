Comienza la vacunación de niños en Canarias: "Me perdí la clase de matemáticas"

Los padres de los menores de 5 a 11 años en Canarias han comenzado este miércoles a llevar a sus hijos a vacunarse contra la covid a sus centros de salud así como en los vacunódromos, los lugares donde se va a inocular la dosis en las islas a esta franja de edad que es la que presenta ahora mismo una mayor incidencia, aunque no se deScarta que, después de Navidades, también se usen los centros escolares.

Idafe Jiménez, la directora de Enfermería del Hospital Doctor Negrín nos contaba que a primera hora de la mañana han llegado 50 niños al centro, aunque confesaba que esperaban más para después de la 13:00 de la tarde, son precisamente las horas de entrada y salida del colegio las de mayor afluencia para vacunarse. Cree que, a medida que vayan pasando las jornadas, aumentará el número de pequeños. De momento ya hay 14.669 niños con cita en el conjunto de Canarias.

Para esta vacunación tan especial, las instalaciones del centro se han decorado con motivos navideños para hacerle más fácil el proceso a los pequeños. Nos contaba que “no solemos tener niños. Era una ilusión que vinieran y que mejor que les recibiera un Papa Noel, también hay un camello. Además se ha instalado unos buzones para que puedan dejar su carta a los Reyes Magos. Todo ayuda a que los niños pasen el tramite de una manera más optima y animen a sus amigos a que se vacunen”.

Aseguraba que los pequeños se han comportado bastante bien y los pocos que han llorado, han sido atendidos por sus padres, para que no hubiera problemas. Los progenitores preguntaban por la fecha de la segunda dosis, qué tenían que hacer tras la primera dosis, o cuestiones acerca de si les dará fiebre o se puede hinchar el brazo. “Preguntas corrientes de la vacunación vinculadas ahora a la covid, explicaba Idafe Jiménez.

Una de las madres era Raquel, que llevaba a su hija Claudia, de 10 años. En los micrófonos de COPE Canarias señalaba que, al principio, tuvieron dudas pero después se decidieron a ponerle la vacuna para seguridad de todos. Aseguraba que la pequeña tenía al principio un poquito de miedo, pero que ha resultado todo bien.

Claudia estuvo entreteniéndose redactando una carta a los Reyes Magos, a los que ha pedido unas Vans. Nos contaba que “al principio tuve nervios, pero después bien. Es que me puse una hace poco que me dolió un montón. Esta no ha dolido así que bien”. Reconocía que ha pasado un rato agradable porque todo estaba muy bien decorado y confesaba que se ha perdido la clase de matemáticas para ir al hospital. Algo que parecía no importarle mucho.