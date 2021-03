Un comerciante de Luis Doreste Silva: “El alcalde vino a hacerse la foto y no habló con nadie”

Un grupo de comerciantes de la calle Luis Doreste Silva de Las Palmas de Gran Canaria se ha quejado con el apoyo del PP de que se sienten "desinformados" frente a las obras de la Metroguagua que el Ayuntamiento realiza delante de sus negocios y que están afectando desde hace semanas a su facturación y a la descarga de mercancía.

Antonio, dueño de una frutería ubicada en la calle afectada, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que desde noviembre que empezaron las obras “nadie les ha dado información”.

Javier Doreste dice que ya están aprobando terrazas exprés y los empresarios lo desmienten Los propietarios se quejan de la falta de respuesta por parte de la administración Las Palmas de Gran Canaria 09 mar 2021 - 11:12

“Pensamos que se nos iba a dar una orientación de cuándo comenzarían y cuándo finalizarían las obras, qué ocurriría con las zonas de carga y descarga, etc., y el Ayuntamiento no nos ha dicho nada”.

El dueño del negocio señala que son los obreros que están trabajando en la zona los que les informan de cómo van las obras. Sin embargo, no tienen la información completa y, según Antonio, “cada día nos dicen algo diferente”.

Los comerciantes denuncian que Augusto Hidalgo, alcalde del Consistorio capitalino, acudió la semana pasada a la calle para recorrer las obras y no se acercó a ningún comercio a preguntar las necesidades de los empresarios. “Nuestra incertidumbre y desconocimiento es total”.

Ahora denuncian que se les han anulado las zonas de carga y descarga por lo que los repartidores no tienen donde estacionarse. “Algunos dicen que no vienen a proveernos porque no tienen donde parar”. Sin embargo, este no es el único problema. Tampoco se han mantenido los aparcamientos de zona azul y solo existe un pequeño paso de cebra para que los peatones accedan a la calle.

“Las ventas han caído entre un 15 y un 20%. Las obras dificultan muchísimo que la gente pueda acceder a los comercios”. Según Antonio, hay varios empresarios pensando en traspasar su negocio a otra zona donde no se encuentren con estos problemas.

Desde el Partido Popular han asegurado que en el próximo pleno van a plantear una moción para que se escuche y se atienda a las necesidades de los empresarios afectados por las obras.