Colectivo de patinetes eléctricos: “No hay que generalizar con que no respetamos las normas”

En los últimos días se ha hecho viral un vídeo, en el que se ve como dos ocupantes que van encima de un patinete eléctrico chocan contra una camarera que se dispone a atender un servicio en una terraza de Vecindario.

Sobre este asunto hemos querido preguntar a la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias. Nos cuenta que dichas personas están incumpliendo las normas de circulación o buen uso del vehículo de movilidad personal (VMP) ya que carecen de casco, van dos personas sobre el patinete y van por una zona peatonal.

EN COPE Gran Canaria, su vicepresidente, José Ignacio Delgado, relata que “El tema del caso es algo que recomiendan bastante usar, pero sigue sin ser obligatorio. La única excepción es si la ordenanza municipal lo contempla, pero vamos, las imágenes son claras”.

José Ignacio Delgado: “Ya desde el año pasado que salió el real decreto ley, los VMP están considerados vehículos y tiene que circular por la calzada o en su defecto por el carril bici, nunca por espacio peatonal, ni parques, ni lugares que no estén indicados para ellos”

“Todo lo que sea exclusivamente zona peatonal que la ordenanza municipal justifique que no se pueda circular, no podrán hacerlo todos los vehículos de movilidad personal”, añade.

“NO HAY QUE GENERALIZAR, NO TODOS LOS USUARIOS INCUMPLEN LAS NORMAS”

Desde la asociación destacan que con este tipo de incidente no hay que generalizar y no todos los usuarios de los VMP incumplen las normas.

“No queremos generalizar, porque al igual que cualquier usuario de otro vehículo no cumple las normas, puede pasar lo mismo con los patinetes eléctricos. Por desgracia hay gente que no entiende que las normas que nos ponen son en beneficio para todos y se las saltan, pero en un número inferior al resto de los conductores”, aseveró.

José Ignacio Delgado asegura que el problema que se están encontrando es que “se está dando una información que es real, pero que, en muchos casos, los causantes del accidente ni siquiera son los VPM, sino otro tipo de vehículos”.

El vicepresidente de la plataforma: “Nosotros tenemos compañeros que han sufrido accidentes que otros conductores se han saltado un stop, un cruce, no miran antes de circular etc. Por eso creo que nos tenemos que mentalizar, que nos guste o no los VMP han llegado para quedarse. El problema es que la gente no está bien informada de dónde tiene que circular y evidentemente hay muchos usuarios de vehículos a motor que no respetan a este vehículo”.

REGULARIZAR EL USO DE LOS VPM O BICICLETAS EN LOS MUNICIPIOS



En cuanto a la utilización de las bicicletas eléctricas o los vehículos de movilidad personal, el vicepresidente de la plataforma insiste en que hay que fomentar su uso, pero a la vez educar al resto de los ciudadanos a aprender a convivir con ellos.

Sobre si deberían tener los conductores de VMP un carnet de circulación adicional, José Ignacio Delgado apunta a que “hay un debate amplio a nivel nacional sobre lo que hay que hacer. También como asociación y federación hay debate porque hay una comparación con las bicicletas y no se le exigen ese tipo de cosas”.

“Hay una idea general que da la sensación de que los usuarios de los patinetes, VMP, son personas que no se sabe de dónde han salido y que carecen de permiso de conducir. Pero la realidad es que hay muchas personas que tienen su carnet de conducir y usan el VMP como su primero opción”, añade.

José Ignacio Delgado: “Hemos dado cursillos a ciertos usuarios en nuestra asociación y las tiendas especializadas, cuando venden un vehículo de estas características, se molestan no solo en cómo se conduce, sino también con el tema de cómo está la norma en el municipio. Nos encontramos con el problema de que hay grandes almacenes, que esos te venden un vehículo y ni si quiera se molestan en indicarte como usarlo”.

Aboga por que todas las administraciones se preocupen y sobre todo que se den conocimientos básicos y se eduque a los más pequeños sobre esta transformación en la movilidad en las ciudades de Canarias.

Desde la asociación piden una mayor implicación de las instituciones municipales para poder consensuar medidas y ponerlas en prácticas en sus municipios.

Concluye diciendo que “nosotros somos los primeros que nos preocupamos, somos los primeros que decimos que hay que respetar las normas en todos los lugares, pero también influyen otros factores como son las infraestructuras que tenga cada ciudad. En algunos casos están muy bien y otras dejan muchas que desear, y te puedes caer solo”.