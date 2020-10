La colección más destacada de documentos cinematográficos de Europa está en Gran Canaria

Más de 70 autógrafos y 300 documentos es lo que tiene en su poder el teldense Luís Díaz. Algunos de sus documentos y autógrafos tienen demanda no solo por su poder adquisitivo, sino porque muchos son únicos en el mundo. Tiene una colección que está considerada como una de las más destacadas de Europa por las piezas que tiene.

Luis Díaz asegura que el gusto por los autógrafos lo tuvo desde pequeño, ya que su padre era un cinéfilo y conocía mucho este mundo. Asegura que “lo que empieza por una simple afición, acaba convirtiéndose en tu pasión”.

"Mi padre se sabía todo el elenco de los actores y en los años 80 nos sentábamos a ver las pelis. Alquilábamos la película en el videoclub y disfrutábamos de ellas juntos. Recuerda que en aquella época todo el mundo era un melómano o cinéfilo”.

Asegura que el primer autógrafo que adquirió fue el de Michael J. Fox, a través de un coleccionista francés que tenia muchas piezas de este actor. “Era un ídolo de los años 80. Por lo que me transmitía ese actor empezó ese gusanillo por los autógrafos.

Asegura que a raíz de esa firma empezó “a interesarse, a ser una empresa en ese sentido y a crear su pequeña colección”.

EL VALOR DE SU COLECCIÓN ES PERSONAL

Encuanto al valor que tiene su colección, Luis asegura que no se trata de un valor económico, sino que es personal. Cree que poder coger algo histórico en tus manos no tiene precio. “Mi colección no es de cantidad, sino de calidad. Son autógrafos o documentos cinematográficos muy raros. Pocas veces se ven porque este actor, director o cineasta que falleció muy pronto o porque no les gustaba firmar”.

Luis Díaz: “Tengo unas 300 pìezas, muy pocas, pero en ellas por ejemplo hay un testamento de Steve McQueen, un bosquejo de Alfred Hitchcock con ese dibujito de su cara y un guión rubricado por Orson Wells... Son piezas que son muy difíciles de encontrar por su rareza o demanda”.

"Yo no vendo, porque es una casa mía personal, pero para algún coleccionista es el aporte económico. En cambio para mi es una oportunidad de ser un trocito de la historia", añade..

El coleccionista: “La pieza que más me pueden demandar es el del director Friedrich Wilhelm Murnau, que es el de la película Nosferatu, el del vampiro subiendo por la escalera, porque este señor murió muy joven. También tengo algo de Greta Garbo que no firmaba autógrafos y lo tengo su firma en una cheque de teléfono”.

CONSIGUE LAS PIEZAS CON EMPEÑO

En cuánto a cómo consigue los autógrafos, Luis nos contaba que a lo largo de los años vas adquiriendo esa pericia. Dice que “las casas donde las compras son como las de subastas, libreros etc. Casi todos vienen desde Estados Unidos, pero tienen que estar certificado. Es como tener una casa o un coche sin sus papeles, no vale”.

Nos cuenta que la más complicada de conseguir ha sido "porque no te lo envían tu país y requiere unos ciertos papeleos de aduanas . Puede ser por ejemplo de la escritora de Frankestein una carta que escribió antes de morir por un tumor cerebral".

"Hoy en día hay una pieza que si tu mismo la encuentras cuesta 50 millones de euros a la baja. Es una pieza de William Shakespear. Solo hay 6 piezas en el mundo y no la tiene ningún particular, solo las entidades. Leonardo Da Vinci, es la última adquisión de Bill Gates y era una especie de diario. Lo demás más o menos está a la mano de todo el mundo, ya sea por inquietudes históricas, económicas etc".

Hasta el 9 de noviembre se exhiben sus piezas, en la exposición "Luces, cámara...." , en el centro comercial El Muelle. El público podrá disfrutar de 70 autógrafos originales de su colección integrada por más de 400 documentos.