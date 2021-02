Colapso en las urgencias de Gran Canaria: "En un momento determinado habían unas 40 camillas en los pasillos"

Las urgencias de los hospitales de Canarias se encuentran con un colapso en su ocupación ya que no hay camas disponibles para su hospitalización. En el Hospital Insular Materno-Infantil de Gran Canaria se refleja esta alta ocupación en los pasillos de las urgencias con más de 20 pacientes en camillas repartidos por los pasillos y diferentes boxes del servicio.

Una situación que ha denunciado Intersindical Canarias en nuestros micrófonos. Ruymán Pérez, portavoz del sindicato ha asegurado que hace tres días el dato actualizado que tenían "era de hasta 40 personas esperando por una cama, en los pasillos del los servicios de urgencia de los hospitales de Gran Canaria".

Ruymán Pérez: "Se refleja en la ocupación de espacios que no deben ocuparse como en los pasillos y se están ocupando con camillas porque no hay camas de hospitalización, para evacuar a estos pacientes de urgencias. Entonces el personal está saturado y esta situación no es nueva, porque se sigue repitiendo antes y después de la pandemia".

Asegura que es algo que destaca y que se ve claramente en las urgencias "porque están colapsadas, debido a la ocupación de espacios". También ha querido poner un ejemplo: "Te puedo comentar que en un momento determinado en el pasillo de los ascensores de la parte exterior de los servicios de urgencia, llegaron a estar ocupados por camillas".

RESPONSABILIDAD CIUDADANA EN EL PUENTE DE CARNAVAL

Ruymán Pérez dice que la "situación puede ir mucho peor si se levantan un poco las restricciones, por lo tanto si se refuerzan estas medidas será aún mejor".

Concluye destacando: "Esto es una responsabilidad colectiva, es un trabajo que debemos hacer todos independientemente para conseguir un objetivo común. Dependiendo de lo que nosotros hagamos conseguiremos resultados o no. Sino, no sirve de nada porque el sistema sanitario no es infinito y el personal está cansado. Siguen exponiéndose cada vez más a situaciones de riesgo y el sistema no es infinito".