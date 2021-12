La cogobernanza y la colaboración público-privada en Canarias: ¿Cómo promover la excelencia del turismo?

Después del cero turístico, Canarias está experimentando cifras que recuerdan a antes de la pandemia. Además, el turista que nos visita busca seguridad en el destino, además de un buen clima, así como la excelencia en los complejos hoteleros, así como en la hostelería.

Para ello, Canarias ha lanzado su nueva campaña promocional 'La vuelta al Mundo en ocho islas', al mercado europeo con la idea de reforzar el posicionamiento del destino entre los viajeros de los principales países emisores. El perfil que se busca es el de personas interesadas en explorar nuevos paisajes y experiencias, cuya motivación a la hora de elegir qué lugares visitar pase por descubrir espacios de alto valor ecológico y la autenticidad a través de sus tradiciones.

Para ello, La mañana de COPE Canarias bajo el título de “La cogobernanza y la colaboración público y privada: ¿Cómo promover la excelencia del turismo?” ha tratado nuestro modelo turístico con el objetivo de lograr la excelencia de nuestro destino.

En nuestros micrófonos han debatido Juan José Lorenzo, gerente de Promotur, Pedro Nolla, uno de los propietarios del restaurante el Risco de Famara de Lanzarote, Enrique Luis Larroque, uno de los propietarios del hotel Hacienda de Abajo en La Palma y Cristina de Juan, directora del Bahía del Duque perteneciente a la marca The Tais Hotels & Villas.

Hoy se ha preguntado a todos los invitados qué significa para ellos tener excelencia en el destino. Juan José Lorenzo, gerente de Promotur, ha apuntado que “la excelencia del destino pasa por ofrecer seguridad a todos los turistas. En relación al covid y a lo que nos ha tocado vivir, prueba de ello han sido los controles sanitarios, así como la creación de seguros por si un turista se contagia en el destino”.

José Juan Lorenzo: “Además, Canarias es un destino líder en todo este trance que hemos vivido, es que podemos estar de acuerdo que nos ha mostrado con una mayor fortaleza, con valores y que se ha puesto de manifiesto nuestra seguridad, nuestra profesionalidad, nuestra solidaridad y se ha mostrado esa excelencia que ha tenido el destino y se ha mostrado”.

“Canarias es un destino líder, lo seguimos siendo y nos ha mostrado con una mayor fortaleza, con valores que se han puesto de manifiesto nuestra naturaleza, nuestra seguridad, nuestra y estamos viviendo y se ha mostrado esa excelencia que tenía el destino y que sabe afrontar los retos”, aseveró.

En la misma línea se ha pronunciado Pedro Nolla, uno de los propietarios del restaurante El Risco en Famara, dice que la “excelencia es un conjunto de todo. Con el tema del covid, es tener el establecimiento con todas las medidas necesarias para que no suceda nada. Buena ventilación, buenos geles y tener un protocolo determinado para cumplir todas las normativas. Excelencia es en general todo. Ofrecer un buen producto para el que nos visita, estar al pie del cañón todos los días…También es mimar a ese turista que llega a la isla y ayudarle en todo lo que podamos”

Pedro Nolla: “Nosotros en Lanzarote gracias a Dios hemos tenido a nuestro artista, César Manrique, que siempre ha hablado de ese turismo d excelencia que no quería esa masificación, sino un turismo de calidad y no que no tener volumen. Es un turista que fuese una excelencia, es el que él quería, aunque desgraciadamente no ha sido así”.

Por su parte, Cristina de Juan, directora del Bahía del Duque perteneciente a la marca The Tais Hotels & Villas ha apuntado que en su caso ellos ofrecen una experiencia completa al cliente que elige pasar las vacaciones en su complejo hotelero.

Cristina de Juan: “Para mí es la experiencia completa. Nosotros cuando recibimos a un turista él ya tiene en su mente lo que quiere y lo que nosotros intentamos hacer es crear una relación interesante de cada persona, averiguar sus gustos o aficiones e ir más allá para sorprenderlos”.

“Nuestro fin último es intentar crear esa relación con el cliente, que a priori puede parecer complicado, pero en realidad, al venir en vacaciones siempre tienen una tendencia de estar más abiertos y crear esa relación personal donde intentas que su experiencia sea completa. No solo venir a una isla maravillosa, sino un hotel bonito y que le den un servicio personalizado para que le den una experiencia completa en Canarias”, añade.