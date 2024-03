Coalición Canaria denuncia que el Cabildo de Gran Canaria no tiene plan de iguadad

La consejera de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, ha denunciado en Herrera en COPE Gran canaria que la institución insular no tiene plan de igualdad, a días para que se celebre el día de la mujer, Espino ha tildado de hipocresía las políticas de igualdad del Cabildo, “su ejecutivo se proclama continuamente progresista y feminista, hice la pregunta en el pleno y no tienen plan de igualdad y no lo han tenido”.

Cabrera muestra su sorpresa ante lo que considera que es “apariencia y postureo” y muestra su indignación porque “Podemos estuvo 4 años ahí y no han hecho el Plan de Igualdad,”, aclara que lo que han presentado es un “proyecto que se llama 'Marco estratégico por la igualdad-Gran Canaria infinita', que es como unas consignas que se lanzaron para que a nivel de la isla, todas las administraciones tengan en cuenta políticas a favor de la mujer”

La consejera pide “coherencia en el discurso” y que las políticas de igualdad sean “de puertas adentro y no hacia afuera”, insiste: “a mí esto me espantó porque si cualquier empresa no tiene el Plan de Igualdad, se imponen sanciones por inspección de trabajo y el Cabildo parece que no.”

Lo que existe es un marco estratégico

Mientras tanto, fuentes de la institución insular, aclaran que “está el marco estratégico por el que se marcan las políticas de igualdad, pero falta el plan de recursos humanos que está bastante avanzado.”

“Eso no es un plan de igualdad” aclara Cabrera que asegura que el marco estratégico “no es un plan de igualdad. “ En un comunicado, la nacionalista, recalca: “Es tremendamente alarmante que un gobierno como el que preside Antonio Morales, que se define como progresista y altamente feminista, no tenga un documento tan importante y esencial. Es totalmente incongruente que Nueva Canarias y el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria quieran ser los abanderados de la igualdad cuando ni siquiera se han preocupado por sacar adelante este elemento fundamental”.

Y es que en la sesión plenaria celebrada el pasado viernes, 1 de marzo, la nacionalista preguntó por la existencia del Plan de Igualdad y le confirmaron que el Cabildo de Gran Canaria no cuenta con esta herramienta. “Este es el tercer mandato de Antonio Morales al frente del Cabildo de Gran Canaria, desde el 2015 es presidente de la institución insular. Por tanto, ha tenido tiempo para realizarlo y, sin embargo, parece que no ha estado entre sus prioridades”, afirmó la consejera portavoz y añadió: “La conclusión a la que llegamos es que en materia de igualdad hay mucha venta, mucha publicidad, mucho escaparate de puertas hacia fuera, pero de puertas hacia dentro no hay absolutamente nada”.

"El Cabildo está a la cola en materia de igualdad"

En esta línea, la nacionalista apunta que el Cabildo de Gran Canaria debería ser ejemplo y no ir por detrás de muchos ayuntamientos que sí cuentan con Plan de Igualdad. “El Cabildo de Gran Canaria está a la cola en materia de igualdad, esa es la realidad. Antes de promover políticas hacia el exterior, debería ocuparse de aplicarlas en el seno interno de la institución. Así es como realmente transmitiría que forman parte de sus valores”, indica.

Según el artículo 2 de las Disposiciones Generales del Capítulo 1 del Real Decreto 901/2020 por el que se regulan los planes de igualdad y su registro Todas las empresas comprendidas en el artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores, con independencia del número de personas trabajadoras en plantilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1 y 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar, previa negociación, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

En el caso de empresas de cincuenta o más personas trabajadoras, las medidas de igualdad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido previsto en este real decreto.







Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado