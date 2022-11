Coalición Canaria denuncia pagos irregulares en el Cabildo de Guía

El candidato a la alcaldía de Guía por Coalición Canaria, Julián Melián, ha solicitado al grupo de Gobierno de Guía que convoque un pleno extraordinario por la investigación que lleva a cabo la fiscalía sobre pagos irregulares de servicios extraordinarios en el ayuntamiento de Guía. “El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, y su equipo deben explicar en la sesión plenaria que pedimos las fórmulas de pago de los servicios extraordinarios a personal municipal usadas, por las distintas áreas, desde julio de 2021 hasta octubre de 2022 de manera men-sual a trabajadores municipales”, subraya el nacionalista.

El concejal señala que la ley define de manera clara la forma en que los servicios extraor-dinarios realizados por los trabajadores públicos deben ser abonados y que sin embargo, “sin poner en duda el trabajo realizado por parte de los trabajadores públicos que son obje-to de los pagos que se reflejan mes a mes en los decretos que firma el alcalde, presuntamen-te, se consideran que en algunos casos no se ajustan a la legalidad”, comenta.

Asimismo, el candidato apunta: “Se debe terminar de manera inmediata con el pago de ser-vicios extraordinarios al personal municipal tal y como se viene haciendo. La cantidad men-sual dedicada a servicios extraordinarios por este ayuntamiento evidencia un déficit de per-sonal en muchas áreas y esto no puede continuar así”, y añade: “A partir de los datos que tiene la concejalía de Personal, tienen que determinar los trabajadores necesarios para el óptimo funcionamiento del ayuntamiento y afrontar, dentro de la legalidad vigente, proce-sos de contratación”.

Melián comenta que el Reglamento de Funcionamiento de Órganos de Gobierno mu-nicipal publicado en el BOP Nº 66 del viernes, 25 de Julio de 2008, determina que la convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la corporación deberá efec-tuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y que no podrá demorarse su cele-bración por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada. El candidato explica que el asunto no se puede incorporar al orden del día de un pleno ordinario o de otro extraordi-nario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes.