Coalición Canaria abre una nueva etapa y se postula como única alternativa para Gran Canaria

Coalición Canaria ha celebrado este sábado su convención insular de Gran Canaria con más de 600 personas entre militantes, simpatizantes y miembros de otras organizaciones locales, en lo que han valorado como una nueva etapa en la que son "la única alternativa" para la isla.



El secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha señalado que esta convención insular ha contado con una participación récord de militantes que "se suman al proyecto de cambio para la isla", porque es la "única alternativa" como fuerza política, ha dicho.



En la formación están "centrados en las soluciones", en la mejora del empleo, la vivienda, servicios sociales, porque "Gran Canaria lleva mucho tiempo liderando la tasa de pobreza, de desempleo, en demanda de vivienda".



Para CC "ha llegado la hora de hacer el cambio", porque "toca que los que llevan 40 años en cargos públicos sin dar soluciones den un paso a un lado" para "dejar al frente a una fuerza política que une a mucha gente y pone a Gran Canaria y Canarias por delante de cualquier circunstancia".



Es hora, ha dicho Rodríguez, que "personas con experiencia de gestión, personas formadas que vienen de la actividad privada que han dado un paso al frente para dar soluciones a los grancanarios asuma la responsabilidad" y así "seguiremos avanzando".



Esta es "una fuerza abierta a incorporaciones para que los municipios y la isla cambie", y se ha confesado "ilusionado y con fuerza" en esta nueva etapa.



Onalia Bueno, Santiago Rodríguez y Antonio Ortega no son nuevas incorporaciones "per sé", ha explicado, porque "nos apoyamos mutuamente en las elecciones y ahora se les ha pedido que den un paso más, un apoyo dentro del proceso del cambio", porque son "alcaldes de éxito y nadie duda del compromiso por su municipio".



Y ese es el caso de otros muchos, ha explicado, "se ha incrementado en 1.000 personas afiliadas", que son "personas desencantadas como Vidina Espino (exmilitante de Cs)" que se han cambiado "por desilusión, pero con ganas de sumar en un proyecto político que pone Gran Canaria por delante".



Coalición Canaria, ha explicado, "es el único instrumento para defender la tierra sin regirse por Madrid, y donde la gente que decide son los canarios".



A su juicio, esta nueva etapa comenzó en 2017, con "un congreso de cambio absoluto en el que la gente joven lo protagonizó", y "se duplicaron los votos y CC creció un 25 % en Canarias, gracias al empuje de Gran Canaria".



Esto ha sido "gracias al paso adelante de personas de otros ámbitos, que se han convencido de un proyecto ilusionante para la isla".



El secretario general de CC y senador, Fernando Clavijo, ha explicado que los planes de su partido son para todas las islas, y Gran Canaria "ejemplifica el trabajo de crear ilusión, con gente joven, preparada", como Pablo Rodríguez, que ha liderado la organización y "le ha dado un vuelco", y se ha declarado "ilusionado" con el trabajo en la isla.



Para Clavijo, "la pandemia lo ha cambiado todo, de manera dura nos ha enseñado la fragilidad de la economía y nuestra tierra", por lo que es necesario "generar un movimiento de cambiar cosas, porque las viejas recetas ya no valen".



Los que "siguen instalados en las viejas fórmulas no están preparados para un tiempo tan cambiante", ha recalcado.



Este movimiento significa que quien "pone a Canarias por encima de las siglas tiene espacio, es un reto de toda Canarias y así debe afrontarse", ha dicho en relación a los nuevos nombres que se han sumado a sus filas.



En CC "no hay proyectos individuales, son colectivos, y se suma gente con diferentes fórmulas porque creen en el proyecto".



Incorporar a Vidina Espino, que hizo campaña contra CC hace años con Ciudadanos, "ha sido fácil", ha dicho, porque "si pones a Canarias por encima de todo es fácil".



En la formación nacionalista "no hay individualismos, lo importante es el colectivo y Canarias", y si hay gente que "en el pasado tuvo una idea y ha cambiado de opinión tras el trabajo, la pandemia y el esfuerzo (...) tienen abiertas las puertas", porque "ese es uno de los cambios que se han hecho" en el partido