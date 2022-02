COAG Canarias asegura que la reforma laboral no se adapta a las necesidades del sector agrario

El presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández, ha valorado el impacto de la reforma laboral en el sector agrario, a su juicio la eliminación de la temporalidad, incluso en los términos que recoge la reforma, es lesiva para los intereses laborales del sector, “hay campañas que comienzan en octubre y termina en abril, el caso del tomate, si bien existe la figura del fijo discontinuo, hay campañas que vienen las cosechas mejores y por lo tanto hace falta más gente o variables que escapan a la previsión de los agricultores que se deben a condiciones naturales, climatológicas o plagas.”

Hernández reconoce que las limitaciones que se desgranan de la reforma laboral “es más difícil sacar adelante la producción, y probablemente afectará a los beneficios finales de los agricultores y ganaderos.”

Según el texto, únicamente podrán justificarse los contratos temporales en dos casos; por circunstancias de la producción cuando exista un incremento ocasiones e imprevisible de la actividad o debido a una sustitución de la persona, Hernández asegura que “el sector debe recurrir a la mano de obra migrante para suplir las necesidades de las explotaciones ganaderas y adaptarla será complicado.”

El presidente de COAG, asegura que la reforma laboral unido al incremento de los costes, “está subiendo la electricidad, el gasoil, los piensos, los fertilizantes, absolutamente todo está subiendo de una manera desproporcionada, además nosotros no podemos repercutir sobre el precio de venta los costes porque la Ley de Cadena Alimentaria todavía no se ha desarrollado por el Gobierno de Canarias, el futuro no es muy halagüeño.”

Sobre la ayuda que ha lanzado el cabildo de Gran Canaria, poniendo a disposición de los ganaderos dos millones de euros para paliar la inflación, el presidente de la coordinadora ha dicho que “probablemente no es suficiente pero son dos millones a comienzo de año que no teníamos, otros cabildos no han hecho lo mismo, “a su juicio lo que hace falta es “el mercado remunere lo que cuesta producir, algo que no está ocurriendo, trabajar por debajo de los costes de producción se puede hacer durante un tiempo pero a largo plazo es la muerte del campo.”