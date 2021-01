Claudia, atrapada en Madrid: “Llevamos desde el sábado intentando volver a Canarias”

La llegada de la borrasca Filomena ha superado hasta los pronósticos más duros, puesto que ha colapsado gran parte de la Península y por ende de Madrid. Sin embargo, en la capital son muchos los canarios que tratan de volver al Archipiélago desde el pasado viernes.

En COPE Canarias, hemos hablado con una de ellas, Claudia quien reside junto a su marido y sus tres hijos en Las Palmas de Gran Canaria. Según comenta, tenían vuelo de vuelta para el pasado sábado, pero han debido de prolongar su estancia en la capital al menos “hasta el miércoles”, aunque no descarta que le vuelvan a cambiar el billete.

FALTA DE INFORMACIÓN

Por otro lado, ha lamentado la falta de información por parte de Iberia, la compañía con quien tiene el billete de vuelta. Así cuenta que su marido ha estado hora y media al teléfono para intentar saber cuándo podían volver, y que se han limitado a enviarles un correo electrónico de cancelación. En todo caso sí precisa que se considera una privilegiada, puesto que está pasando estos días junto a sus padres en un barrio a las afueras de la capital.

Tal es la cantidad de nieve que precisa que no han podido mover el coche de alquiler, puesto que la acumulación de nieve alcanza la altura de los espejos retrovisores. Otra de las situaciones que lamenta es el hecho de que le hayan ampliado el contrato del mismo, cuando es evidente que no lo pueden mover o que AENA les continúe cobrando el parking del vehículo que dejaron en Gando, y que por motivos evidentes no pueden sacar.

De momento y a falta de mejores soluciones, Claudia y su familia se han dedicado a jugar con la nieve, a la espera de poder volver al calor de Gran Canaria.