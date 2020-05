Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido al tripartito "celeridad" para autorizar la ampliación de espacio de las terrazas de la capital.

El objetivo de esta solicitud es "solucionar cuanto antes la problemática a la que se están enfrentando los empresarios de restauración de la ciudad", según ha informado la portavoz del grupo municipal de la formación naranja, Beatriz Correas.

La concejal ha agregado que los empresarios están viviendo con "absoluta incertidumbre" el procedimiento de ampliación de espacio de terrazas, ya que "siguen sin tener autorización para poder cumplir con la apertura del 50% de aforo y la distancia de seguridad entre mesas" a pesar de que la solicitaron el pasado 7 de mayo "en tiempo y forma y con los requisitos exigidos".

En este sentido, ha criticado que el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, les dijo ese mismo día que "si no respondían en 24 horas significaba que sí podían ampliar sus terrazas", hecho que para Correas "pone de manifiesto la poca formalidad y la falta de seguridad para los comerciantes", ya que "algunos han tenido problemas de denuncias con la Policía Local y muchos otros no saben a qué atenerse al no tener respuesta por parte del ayuntamiento".

"Es imprescindible que tengan una respuesta inmediata a una petición 'temporal' que no busca molestar a los vecinos, sino reactivar la economía en esta situación tan dramática", ha declarado.

Además, ha recalcado que "esta ampliación evitaría la pérdida de un 40% de empleo según estimaciones de las Zonas Comerciales Abiertas de la ciudad", por lo que "es vital que los empresarios obtengan la autorización cuanto antes", ya que "cada minuto que pasa es una pérdida de oportunidad imperdonable".