Un ciudadano indignado con las medidas covid en Canarias: "Las tomamos con el lobo encima"

Un oyente de COPE Canarias nos ha trasladado la indignación que siente por la situación actual que vivimos frente al coronavirus en Canarias. En concreto vierte sus críticas sobre lo que considera la falta de previsión de las autoridades sanitarias para adelantarse a la pandemia, el hartazgo y cansancio de la población, pero también la falta de respuesta. Reproducimos a continuación su comentario:

“Desde ayer estoy indignado con los temas del covid, los casos, la subida la bajada, las fases...nos han puesto en fase 2 y medio, que no se cómo se explica eso. Lo hacen el jueves pasado y entra en vigor el lunes. Y este jueves en vez de esperar a que las medidas den resultados nos vuelven a pasar a nivel 3 para no poder movernos. Ya no solamente pensando en la restauración, los hoteleros, sino en las familias, en los padres separados, ¿quién piensa en ellos?

¿Cuanto tiempo vamos a estar así?, es que hemos caído en el mismo error 100 veces. ¿Por qué no tomamos hace un mes las medidas antes que esto se veia venir hace un mes?. Volvemos a tomar las medidas cuando tenemos al lobo encima. Y ¿quienes son los perjudicados?, es que esto mentalmente ya esta afectando a la población. En mi caso no aguanto más, y me han dado un año para que me vea salud mental. ¡Es que ya esta bien, es que cometemos siempre los mismos errores!

La primera vez tiene un pase, la segunda también, pero nos llevan pidiendo esfuerzo, en navidades carnavales, después de verano, pero señores, cuantos más inmunizados, más casos. Algo estamos haciendo mal, pero es que de verdad, no le podemos echar toda la culpa a la población. ¡Es que ya está bien!”, apostillaba.