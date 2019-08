El Circo del Sol refleja al mundo los paisajes de Gran Canaria

El Circo del Sol ha publicado en distintas redes sociales un vídeo que reflejará distintos escenarios naturales de Gran Canaria y que podrá verse en todo el mundo. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo promocionar su espectáculo pero que también beneficiará y servirá de promoción de la Isla porque esta compañía es un reclamo mundial.

En las imágenes podemos ver a diferentes artistes del espectáculo ‘Totem’, la propuesta acrobática del Circo del Sol que acoge Meloneras desde el 5 de julio y que estará en la Isla hasta el 22 de septiembre. Además también podemos apreciar distintas localizaciones como por ejemplo la las Dunas y el Faro de Maspalomas, Las Canteras y Agaete.

En su cuenta oficial de Twitter @Cirque, han querido hacerle un guiño a este video. Lo han publicado con la intención de sorprender a los usuarios y a los curiosos que quieran o estén pensando en viajar hasta la isla para ir a ver al espectáculo.

Who knew that we could find frogs in the dunes of #Maspalomas! �� #TOTEM pic.twitter.com/JBmLh5xKGI