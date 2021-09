Un científico sobre la llegada de la lava al mar: “El oceáno es anémico, necesitará su hierro"

Melchor González, catedrático en Química Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que la llegada de la colada al mar no va a suponer un gran peligro para la fauna marina o para la población, siempre que no se mantengan cerca de dicha zona.

Es decir, si no están cerca de la zona afectada por la caída de la lava, no tendrán ningún efectivo negativo. Pero si, por lo contrario, hay especies que viven pegadas al suelo, a las rocas o que no se desplacen rápidamente, morirán ante el alcance de la lava.

Lo mismo ocurre con la población. Bajo ningún concepto deben acercarse a la zona de expulsión ya que esto puede acarrear muchos problemas, como la inhalación de gases tóxicos. El catedrático recomienda seguir con “las recomendaciones ya impuestas para evitar males mayores. Hay dos millas acotadas para la población, solo hay que seguir las recomendaciones. Si cumplen con esas medidas, no habrá riesgo para la población.”

El experto insiste en que “la llegada de la lava podría traer también una respuesta positiva, ya que aporta hierro a un océano que es anémico”.

Melchor González: “Dentro de compuestos que lleva la lava, también hay muchos esenciales: como el hierro. El océano es anémico, la cantidad de hierro que hay disuelto en el agua es muy pequeño. Por lo tanto, el volcán emite hierro bioasimilable, por lo que puede generar otro efecto positivo”.

Concluye destacando que otros de los efectos que podrían pasar es que “si llega lava suficiente al fondo marino, esto podría generar un crecimiento de la isla y lo que está ahí viviendo sí que se verá afectado, pero los peces que salgan de ahí estarán en aguas limpias”.