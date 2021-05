La ciberseguridad en el teletrabajo, herramientas para evitar los virus informáticos en tiempos de covid

Uno de los instrumentos adoptados por las empresas para continuar con su actividad laboral durante el confinamiento es el teletrabajo, la posibilidad de seguir desempeñando la labor de los empleados gracias a las herramientas tecnológicas, ha supuesto que muchas empresas hayan adoptado esta alternativa a la presencial del empleado en su puesto de trabajo

Sin embargo el uso de la red para comunicar a la empresa y el trabajador tiene sus riesgos, sin duda el más importante, es la seguridad. El teletrabajo ha multiplicado exponencialmente el ataque de los delincuentes informáticos, que encuentran una puerta de entrada a archivos privados de carácter reservado a través de la conexión que establece el empleado a distancia con la empresa debido a la poca seguridad que mantenemos en nuestro ámbito doméstico.

EL USO COLECTIVO DE LOS EQUIPOS DESIGNADOS PARA TELETRABAJAR ES UN RIESGO

El simple hecho de utilizar nuestros equipos de uso cotidiano para conectarnos con el entorno informático de nuestra empresa es, ya de por sí, un error que podría tener consecuencias dramáticas, la posibilidad de que un ciberdelincuente inyecte un software malicioso es directamente proporcional al uso que hacemos de los equipos en cuestión, máxime cuando en la gran mayoría de las ocasiones son ordenadores compartidos entre todos los integrantes del núcleo familiar.

La más que previsible falta de conocimiento o concienciación de cualquiera que utilice los equipos con los que teletrabajamos es la gran baza con la que juegan los delincuentes informáticos, detrás de estos suelen existir organizaciones criminales con muchos recursos que sustraen la información de las empresas para venderlas a terceras organizaciones o simplemente extorsionar a los afectados través e un rescate que en la gran mayoría de los casos alcanzan cantidades que llega a los miles de euros.

ESPAÑA ES EL PAÍS CON MÁS ATAQUE DE CIBERDELINCUENTES

El especialista en ciberseguridad, Germán de la Guardia, CEO de CRI advierte en La Mañana de Cope Gran Canaria que “el teletrabajo ha traído consigo un aumento considerable en el número de ataques a empresas, España ha recibido en 2020, 4.000 ataques, un 125% más que el año aterior, convirtiendo a nuestro país en el más atacado de Europa.”

Según Deusto Formación, 6 de cada 10 compañías que han sufrido un ataque han tenido que cerrar al cabo de medio año debido a la ausencia mecanismos seguros que convierte la vulnerabilidad del entrono casero en lugares seguros para conectarlos en red, y es que una empresa que ha sufrido un agresión informática suele enfrentarse a un gasto de ronda los 35.000 euros, por ello, De la Guardia reconoce que “aunque no existe el 100% de seguridad, es necesario protegerse para que los ciberdelincuentes no tengan opción de entrar en nuestros equipos, no sólo hay que ser consecuentes y utilizar la cabeza, también son necesarias herramientas básicas para impedir la entrada en nuestro sistema.”

RECOMENDACIONES PARA PROTEGER NUESTROS EQUIPOS ANTE UN CIBERATAQUE

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recuerda que el empleado es el eslabón más importante de la cadena de seguridad, por lo que a parte de usar el sentido común, es necesario seguir una serie de pautas.

Los aspectos más importante en materia de seguridad y privacidad, pasa por la configuración y el uso de los dispositivos y herramientas corporativas, la configuración y uso del correo electrónico, la gestión seguida de la información y las redes sociales, por ello se recomienda instalar y utilizar las herramientas definidas en la política de software, Mantener siempre el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, bloquear con una contraseña robusta el dispositivo de trabajo siempre que no se esté utilizando, nunca detener las herramientas de seguridad como el antivirus o el cortafuegos y evitar navegar en páginas web de dudosa legitimidad.

El correo electrónico es fuente de contagio muy utilizada por los hackers por ello, se recomienda no abrir ninguna que podría generar una sospecha, al enviar un correo tener precaución con la función de autocompletado del destinatario, tener especial cuidado con los enlaces y adjuntos en los correos electrónicas, porque podría dirigir a sitios web fraudulentos o contener malware.

En redes sociales, evitar publicar información confidencial porque es una invitación al cibedelincuente a utilizarla en nuestra contra.Todas las comunicaciones deberían cifrarse a través de redes seguras que nos proporcionará una VPN, herramienta que nos ofrece una red virtual privada, también sería conveniente restringir los privilegios en aquellos usuarios que pueden acceder a nuestro equipo o incluso limitar funcionalidades como el Bluetooth.

LA SEGURIDAD AL 100 % NO EXISTE

Nadie está a salvo de un ataque informático, la seguridad al 100% no existe porque los hacker utilizan herramientas muy sofisticadas pero siempre hay que recordar que tal y como remarca el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la principal herramienta de seguridad es el sentido común y ante cualquier indicio de indícenle de seguridad, se notificará al encargado de la empresa