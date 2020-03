Chano Franquis: “El sector de la construcción no se parará por el coronavirus”

El sector de la construcción no es uno de los incorporados en el Real Decreto interpuesto por el Gobierno que prohíbe la realización de la mayor parte de actividades empresariales.

En este caso, según apuntaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo se podrá salir de las casas para realizar actividades esenciales como comprar alimentos, medicamentos, acudir a centros sanitarios o trabajar.

Sin embrago, la mayoría de trabajadores se están viendo afectados por la crisis sanitaria propiciada por el covid-19. En Canarias, el sector turístico -el más importante para la economía del archipiélago- se está viendo paralizado prácticamente al 100%, ya que las autoridades consideran que “es la forma más efectiva de parar la propagación del virus”.

Chano Franquis, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, afirmaba que “hace 15 días estábamos hablando del aumento de la conectividad en las islas, ahora estamos en un escenario totalmente diferente restringiendo al mínimo la posibilidad de venir a Canarias”.

PRESUPUESTOS

Esta situación también repercute en los Presupuestos del Estado y en los fondos de la Comunidad Autónoma Canaria. Según Franquis, “los presupuestos tendrán que cambiar”. A partir de hoy se reunirán para modificar los Presupuestos, de forma que, según apuntaba el consejero, “estos respondan a las necesidades actuales”, que son muy diferentes a las de meses atrás cuando se plantearon los principales objetivos a cumplir este año y durante la legislatura.

El consejero aseguraba que “lo primero son las personas y su salud, después, las empresas”, por lo que apuntaba a que cuando se controle esta crisis sanitaria se llevarán a cabo todas las medidas posibles para revitalizar la economía. Franquis decía que, “todos los ciudadanos tendrán que hacer un esfuerzo, y habrá que sacar recursos de donde antes no se pensaba”.

LA CONSTRUCCIÓN NO PARA

Sin embargo, una noticia positiva -desde el punto de vista económico- es que no todos los sectores se han paralizado. Es el caso de la construcción. Este, al no estar incluido en el Real Decreto, puede continuar desarrollando su actividad. “Es muy importante que no se pare al 100% la economía”, destacaba el consejero.

Sin embargo, es fundamental que se cumpla con las normas que se han instaurado a nivel nacional en todas las actividades: mantener una distancia mínima con la otra persona de, al menos, metro y medio, lavarse las manos de manera habitual y, en el ámbito específico de la construcción, seguir los planes de seguridad que se han adaptado a la situación.

“Si alguna empresa específica asegura que no puede desempeñar su labor lo estudiaremos en profundidad, pero queremos que el sector siga adelante”. Por ello, según Chano Franquis, “los principales pliegos de los proyectos que estaban en marcha no se van a parar”.

De forma que la continuidad de este sector, y de aquellos no contemplados por la norma establecida ante esta crisis sanitaria puedan ayudar a que la economía se restablezca con mayor rapidez cuando todo vuelva a la normalidad.