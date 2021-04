Cesáreo, un vecino en exclusión de la capital grancanaria: “Un yogur al día, y cuando lo tengo”

Cesáreo es un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que se encuentra en riesgo de exclusión social. Tiene una discapacidad reconocida del 86%, dado que su diabetes le ha producido otras patologías. “No puedo caminar mucho, me duelen mucho las piernas”, ha asegurado en una entrevista en los micrófonos de COPE Canarias.

Este vecino solo recibe una pensión de 402€ al mes que tiene que destinar a pagar un alquiler de 265€, agua y luz. “Si pago el alquiler no como. Tengo las analíticas mal porque no me alimento como debo”, confiesa.

Cesáreo no teme reconocer que lo está pasando realmente mal y es que, si no se alimenta como debe, no puede tomarse los medicamentos que necesita. “Tengo que tomar mucha medicación, tomarme dos insulinas diarias y si no me alimento no puedo”.

Además, este vecino de la capital grancanaria advierte que, en ocasiones, no tiene nada para comer. “Me han tenido a un yogur, y cuando lo tengo”. Acude al Banco de Alimentos a solicitar comida, pero debido a su alimentación restringida no puede llevar una dieta común.

Cesáreo está solicitando una ayuda a Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poder pagar el alquiler y así poder destinar su pensión a los alimentos. Sin embargo, por ahora no ha obtenido respuesta. “Estaba esperando a que llegara el 14 de abril a las 14:00 horas porque tenía cita con mi trabajadora social y me dijeron que la cita era el 22”.

Insiste en que presentó la documentación el 2 de enero para solicitar la ayuda del alquiler y en febrero le llamaron para confirmarle la prestación. Sin embargo, todavía no le han ingresado el dinero. “He dejado de pagar la funeraria porque no tengo más”, lamenta.

Cesáreo destaca que está cansado de llamar a las instituciones. “El Ayuntamiento dice que pasa mi petición a la trabajadora social y no me responde. Llevo 9 años tirando de esto y no puedo más”.

Cesáreo recalca que solo quiere ponerse en contacto con su trabajadora social. “Solo quiero que el Ayuntamiento se ponga en mi situación”.