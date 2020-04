Celeste, una limpiadora de hospital: “Llevo 8 días con síntomas y no me hacen el test”

Las trabajadoras del servicio de limpieza del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria se sienten desprotegidas. Celeste Santana, presidenta del Comité de Empresa de las empleadas aseguraba en los micrófonos de Cope Canarias que no se les hacen los test para comprobar si son positivo en coronavirus porque no son consideradas personal de riesgo.

Ella denunciaba que son las primeras en entrar a las habitaciones donde han estado las personas contagiadas del covid-19 y, por lo tanto, no comprende que no se les catalogue como personal de riesgo.

Celeste Santana lleva ocho días aislada en casa, ya que estuvo en contacto con una compañera que tenía el virus y, desde hace varios días tiene síntomas del covid-19. Fiebres moderadas, tos, diarreas y vómitos, dolor en el pecho… son algunos de los síntomas que ha experimentado esta trabajadora. Ella afirmaba que, en ocasiones, sale de la habitación en la que se encuentra confinada con guantes y mascarilla porque tiene que atender a sus dos hijos y a su marido que es diabético –insulinodependiente-. Sin embargo, actúa con miedo a poder contagiarles porque no sabe si tiene o no el virus.

“Llamo a mi médico y me dice que las trabajadoras de limpieza no entramos en personal de riesgo y si no tenemos síntomas graves no nos harán el test”, lamentaba. Además, la presidenta del Comité de Empresa está preocupada porque es asmática y teme que se le complique la afección que tiene en estos momentos.

“Si lo he tenido me lo he curado sola” apuntaba. Ella se está tratando en casa a base de los medicamentos recomendados por los sanitarios.

Asimismo, Celeste Santana aseguraba que no es la única que está pasando por esta situación y, por lo tanto, no se trata de un caso aislado. Otra compañera también está aislada en su vivienda, por ser también un posible caso positivo. “Nosotras lo que estamos luchando es que, al menos, a las que tengamos síntomas nos hagan el test.”

Según apuntaba la representante del Comité de Empresa de las trabajadoras del servicio de limpieza, algunas empleadas incluso se han acogido a la baja laboral porque tienen miedo al contagio, “se sienten desprotegidas”. A pesar de que, Celeste recalcaba que sí se les provee del material de protección necesario –EPIS- cuando realizan su trabajo en el hospital.

“Yo lo que quiero que comprendan es que somos una de las trabajadoras más expuestas y no se nos atiende como al resto”, destacaba la trabajadora.