CECAPYME alerta de unas rebajas complicadas

Las rebajas del verano están a la vuelta de la esquina, a pesar de que muchos establecimientos ya no acuden a la cita para rebajar el precio de sus productos, inclinándose a ofertas puntuales durante todo el año, todavía hay muchos comercios que por tradición sí se apuntan al periodo de ofertas.

Por regla general, las rebajas comienzan el 1 de julio, sin embargo, cada vez se adelantan más y muchas áreas comerciales y franquicias comienzan a rebajar sus precios desde finales de junio para generar expectativas alrededor de sus productos en el cliente.

El presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, José Juan Socas, avanza que no serán unas buenas rebajas para el sector comercial, alude a la preferencia del cliente potencial a cubrir sus necesidades diarias debido a la inflación que deja sin ahorros para las compras: “no confiamos de que las rebajas sean positivas, serán complicadas, en las familias hay unas preocupaciones como la cesta de la compra, en encarecimiento tan gran de la alimentación y la energía no nos lleva a confiar de que sean positivas, las rebajas es un artículo de lujo, no daremos un pasito atrás pero si a un estancamiento.”

Socas también habló sobre la situación actual del comercio, reconoce que los buenos datos no está generando un aumento del sector: “el turista se está centrando mucho más en la estancia y hostelería, pero en comercio no ese está transformando esta buena sintonía, mucho mejor que durante el covid y justo a la salida, pero le está costando el comercio en zona turística en remontar, esperamos que la situación cambie en verano y en la temporada alta.”