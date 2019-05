Casimiro Curbelo no recomienda a Ángel Víctor Torres un pacto por la izquierda

Casimiro Curbelo ha analizado en COPE Canarias la situación que deja en Canarias los resultados de las regionales autonómicas de este domingo, que dan la victoria al PSOE, pero permiten varias opciones de pacto.

NO RECOMIENDA UN PACTO POR LA IZQUIERDA

El candidato de Agrupación Socialista Gomera no recomendaba a Ángel Víctor Torres buscar un acuerdo por la izquierda: “yo no le recomiendo eso, pero sí creo que está trabajando en un pacto de izquierdas, entre otras cosas, porque los ciudadanos no le perdonarían que hayan votado para el cambio". Añadía que “los partidos tampoco se pueden olvidar de la gente que les ha votado y de los contenidos que han votado, porque, si no, tendrían cuatro años felices pero después un fracaso”.

En este sentido, asegura que ahora la política ha cambiado y los partidos están siendo mas flexibles para hacer mayorías, pero la clave de todo esto son las cuestiones programáticas. “En Canarias la izquierda, PSOE, Nueva Canarias, Podemos y me podía incluir yo, tenemos una visión política de las leyes que hemos aprobado como la ley del suelo o la de las islas verdes, el resto tiene otro concepto, otra filosofía, y estas cosas en los acuerdos tienen que ver mucho”.

PODEMOS NO LE GUSTA

Curbelo reconocía haber dicho que “Podemos no me gusta”, pero añadía que no ha planteado ninguna linea roja con este partido. Sí señalaba que “son muy mediáticos, elucubran mucho, pero cuando tiene que descender a la realidad de los ciudadanos no están porque viven en un mundo distinto".

Por otra parte defendía los procesos de conversación con el resto de formación que quieren desarrollar tanto PSOE como Coalición Canaria. “ Los partidos que tienen más representación están haciendo lo que tienen que hacer, llamar al resto para conformar mayorías. La mayoría debe ser capaz de aprobar las leyes que necesita canarias y las cuestiones para Canarias”.

“GOBERNARÁ QUIEN YO DECIDA”

Finalmente preguntado por un vaticinio sobre quién y cómo podrá gobernar, no dudaba en contestar: “lo tengo que decidir yo”.