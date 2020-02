El casete perdido en Mallorca que reaparece en Fuerteventura, más de 25 años después

Esta mañana Carlos Herrera ha contado en antena la increible historia de una cinta de casete que desapareció en Mallorca y 20 años después ha reaparecido en Fuerteventura. Todo gracias a una fotógrafa, Mandy barker, que encontró la cinta en la playa y la fotografió. Una imagen que después formaría parte de una exposición que organiza sobre desechos de plástico encontrados en la mar, que se llama “ Sea of Artifacts”. La fotógrafa cogió la cinta y la secó, escuchándola. A pesar del tiempo y del deterioro, todavía se podían oir los temas que, decadas atrás, había grabado otra persona en otro lugar.

Stella Wedell se encontraba de vacaciones en Mallorca a principios de los 90 cuando decidió grabar sus canciones preferidas en una cinta, algo habitual en la época. "Best of 93" era el título que eligió para su lista de éxitos, pero la perdió. Hasta aquí todo era perfectamente normal, o habitual, porque a todos nos ha pasado que hemos perdido alguna cinta.

Over 20 yrs ago, Stella lost her 'Best of 93' mixtape whilst holidaying in Spain.



⏩Fast-forward two decades, the tape washed up 2000km away on a beach in Fuerteventura ��️



An amazing series of events led to her rediscovering her tape in Stockholm.



[Thread] pic.twitter.com/Em0hrl1QAQ — University of Plymouth (@PlymUni) February 14, 2020

Este circulo de casualidades afortunadas se completa en Berlín, que es donde Wedell reside actualmente. Hasta la capital germana fue a parar la exposición de la fotógrafa. Al ver la imagen del casete, le pareció familiar y la lista de canciones le sonaba, por el orden. Cuando llegó a casa comprobó el CD original y entonces descubrió que la cinta era la que ella había perdido en nuestro país, muchos años atrás. La Universidad de Plymouth daba a conocer la noticia. Parece que el casete volverá a manos de su verdadera propietaria, una vez que termine la exposición. Estas son las canciones que estaban grabadas:

Somebody Dance With Me (Radio Mix) - DJ Bobo

Would I Lie To You? - Charles & Eddie

The Jungle Book Groove - Disney Cast

Rock With You - Inner Circle

Do You See The Light - Snap

One Love (Radio Version) - Dr Alban

More And More - Captain Hollywood Project

Oh Carolina (Radio Version) - Shaggy

The Key, The Secret (Glamorously Developed Edit) - Urban Cookie Collective

It Keeps Rainin' (Tears From My Eyes) - Bitty McLean

Summer Summer (Radio Edit) - Loft

Never Let Her Slip Away - Undercover

Power Of American Natives - Dance 2 Trance

Iron Lion Zion (7'' Mix) - Bob Marley & The Wailers

Sweet Harmony - The Beloved

Give It Up - Cut 'n' Move

Go West - Pet Shop Boys

Runaway Train - Soul Asylum

(I Can't Help) Falling In Love With You - UB40

Mr Vain - Culture Beat