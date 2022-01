El Carnaval de Las Palmas de GC calienta motores con los mogollones en el aire

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2022, dedicado a La Tierra sigue calentando motores, durante el 11 de febrero al 6 marzo, una vez más, las mascarillas tomarán los diferentes puntos de la capital donde se desarrollaran las fiestas, sin embargo, una año más, las carnestolendas vienen marcadas por la covid, la variante ómicrón se sigue expandiendo y todos los especialistas aseguran que durante los primeros meses del año se alcanzará el pico epidémico y la curva de contagios comenzará a bajar.

Lo cierto es que la pandemia ya está acusando al funcionamiento normal de las fiestas sobre todo en lo que a participación de grupos se refiere, hemos conocido que siete de las 23 murgas no van a participar porque no pueden garantizar la calidad de sus producciones, no obstante, once murgas y seis comparsas sí saldrán a disfrutar del carnaval.

La concejala de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, reconoce en Cope Gran Canaria que “lo único que está en el aire son los mogollones de día y de noche, pero las galas y concursos sí que se celebrarán porque se puede acotar los espacios.”

Este año el esperado concurso de murgas se celebrará al igual que todos los años, seguirá el mimo formato incluso con fase previa, la única modificación es que, en vez de cuatro canciones, presentarán dos; una para fase y otra para la final, lo que sí se va a suspender son los concursos infantiles.

La semana pasada comenzó el vallado del parque de Santa Catalina para comenzar a montar el escenario que si todo va según lo previsto a finales de este mes de enero ya estará concluido