El carnaval de calle de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará el primer fin de semana de julio

La concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, ha adelantado que el Carnaval de calle de la ciudad podría celebrarse, si las condiciones sanitarias lo permiten, el primer fin de semana de julio.



La concejala ha señalado en rueda de prensa que el Carnaval que dará comienzo el próximo día 25 con La Trova como grupo pregonero será un "Carnaval de galas y concursos", pero que tiene la esperanza de que "el primer fin de semana de julio sea posible un Carnaval de calle".



En este sentido no ha especificado los actos que se desarrollarán en ese fin de semana, y ha explicado que la elección de la fiesta es para "no pisarnos unos a otros", en referencia al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el de San Bartolomé de Tirajana o las Fiestas Fundacionales de la ciudad.



"Ese fin de semana no será solo una fiesta" sino también un acto para "ayudar a la industria del Carnaval", a "quienes viven de esto", y para los que 2021 fue "un año fastidiado".



Ha insistido en que se baraja esta posibilidad "siempre y cuando las condiciones sanitarias y de seguridad permitan vivir el Carnaval de la calle" con "cabalgatas y conciertos, baile, diversión y desbordar optimismo y alegría", pero esto solo será posible, ha apuntado Medina "si así lo estiman las autoridades sanitarias y si todos cumplimos" con las recomendaciones.