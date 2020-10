Carmelo Ramírez: “La visita del ministro fue lamentable”

La pasada semana, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, viajaba hasta Canarias y se reunía con los representantes de las administraciones tanto regional como insular y municipal para tratar de buscar una solución a la crisis migratoria que azota a las islas desde hace meses.

La situación se ha vuelto insostenible, dado que en el Muelle de Arguineguín continúan alojando a cerca de 400 inmigrantes en carpas, a ras de suelo, ante la falta de espacios públicos a los que derivar a estas personas que llegan de manera irregular a las islas y que deben pasar una cuarentena obligatoria.

Carmelo Ramírez, consejero de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria aseguraba en los micrófonos de COPE Gran Canaria que la visita del ministro fue “lamentable”.

“Después de haber dado plantón al principio, se había creado una expectación. Sabemos que estos temas no se resuelven de la noche a la mañana, pero la incapacidad, descoordinación y la falta de sensibilidad han sido lamentables”, destacaba.

El ministro de Migraciones, durante su visita, apuntaba a que “la solución de este problema no estaba dentro de sus competencias”. Algo que ha producido malestar entre algunos dirigentes de administraciones canarias.

El consejero señalaba “si no tiene competencias directas lo que tiene que hacer es explicarlo y no venir. Venir para lo que vino es un insulto y además echando la culpa a los demás”. Y es que, José Luis Escrivá criticaba al alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, por no haber querido ceder instalaciones de Arinaga para alojar a estas personas.

Ramírez lamentaba que el ministro acudía a las islas para “repartir culpas”, algo que calificaba como “indignante”. “Tiene que haber una acogida digna y tanto el municipio de Agüimes como el Cabildo de Gran Canaria han cedido instalaciones para solucionar la situación puntualmente”, apuntaba Ramírez.

Óscar Hernández, por su parte, afirmaba: “Llevar esa simpleza de que el problema que tenemos se limita a que desde el Ayuntamiento de Agüimes no hemos tramitado -algo que es falso- la posibilidad de la instalación temporal de un campamento en una zona industrial me parece a mí que es desviar la atención”.

El alcalde del municipio aseveraba que es el Estado, el responsable, el que tiene que dar respuesta. “En vez de sentarse con otros ministerios para dar una solución como Gobierno en bloque lo que hace es buscar otros culpables y esto no es así”, decía Hernández.

Asimismo, desde las instituciones canarias insisten en que los campamentos provisionales están previstos para una situación concreta, pero no en la estructura en que se pretendía montar. “Una situación similar a Lesbos”, destacaba el alcalde de Agüimes.

Para el consejero -y también para el alcalde- la solución pasa por habilitar las instalaciones militares y por la derivación a la Península.“Los inmigrantes que llegan a Canarias no vienen para quedarse”.

Carmelo Ramírez denunciaba que “la situación no se resuelve con visitas sino con políticas”, por lo que criticaba la actuación de la Delegación del Gobierno en Canarias que insistía es “manifiestamente mejorable”.