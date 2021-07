Carlos Rosado: “Nadie del Gobierno canario nos ha llamado para defender el diferencial a favor de las islas"

Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commission ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias, en una entrevista con Mayer Trujillo, que está de acuerdo con que en Canarias se aplique el incentivo fiscal del 80% aprobado por Ley en 2015. “Desde el primer momento de la creación de este incentivo no ha habido ninguna duda, no se qué ocurre ahora”.

Rosado insiste en que no tiene nada que discutir sobre la mejora percontual de incentivos fiscales que se aplican en el archipiélago respecto a la Península y muestra su apoyo no solo a los productores canarios, sino también a su socio en las islas: Canarias Film Commission. “Mostramos nuestra colaboración en todo lo que seamos de utilidad para alcanzar un acuerdo”, destaca.

Sin embargo, desde la Spain Film Commission han denunciado que el Gobierno de Canarias no se haya dirigido a ellos “para nada”. “Ya nos gustaría que nos hubieran preguntado o nos hubieran pedido intervenir”, insiste. Nadie les ha llamado.

Carlos Rosado advierte que no ha mantenido conversaciones con la ministra Montero, desde que ostenta el cargo, aunque esta no es razón para no haber intervenido. “La Spain Film Commission no ha intervenido porque nadie lo ha pedido. Solo incidimos en que se cumpla la Ley”.

El presidente indica que su intervención sería de carácter técnico y no político. “La normativa fiscal es algo muy complejo, pero creo que hay que buscar las razones que justifican la petición canaria y la negativa a la misma”.

Rosado ha querido recalcar que son “socios leales” y estarán de lado de las productoras canarias ante la preocupación existente en una actividad que ha visto como el Gobierno nacional suprimía primero,y parcelaba después, el diferencial fiscal del 80% en favor de los rodajes en Canarias.

“Se trata de un incentivo que promueve que las grandes producciones escojan esta localización, no solo por sus paisajes, sino por una mayor deducción en el gasto del Impuesto de Sociedades para compensar el coste superior que supone trasladar a las islas una producción”.