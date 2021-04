Cáritas en Gran Canaria necesitaría 350.000 euros para seguir prestando sus servicios básicos de atención

Cáritas Diocesana en Gran Canaria, ha cuantificado en 350.000 euros los fondos que necesita la organización para seguir ofreciendo los recursos básicos que presta a las personas que están en situación de exclusión social y acude a la ong pidiendo ayuda.

Cada Suárez, secretaria general de la ong, reconoce que esta cantidad permitiría abrir nuevas cocinas tanto en San Fernando como en Las Palmas de Gran Canaria “las dos están colápsadas debido al incremento que hemos experimentado, sobre todo por la acogida de las personas en situación de inmigración irregular.” También facultaría ofrecer la atención juŕídica a estas personas, así como la posibilidad de ofrecer servicios de ducha y lavandería a aquellos que están en situción sin hogar.”

Hay otro ámbito de actuación que por su estructura es muy difícil de contabilizar que son las coberturas de las necesidades fundamentales provocada por la nueva realidad derivada de la pandemia pero sin ayuda económica de la administración sería imposible realizarla.

Según la secretaria general de Cáritas, lo que hay que cuestionarse no es "hasta cuando podemos resistir, no hay un límite tempora, lo que hay que cuestionarse es cómo podemos llegar a todos si no tenemos los recursos suficientes."

Suárez, reconoce que las instituciones “tienen valoraciones teóricas de lo que se hace en la organización, pero no de una vía de comunicación directa,” por ello; invita a los responsables de las corporaciones públicas y privadas, y también a la población a que conozcan de primera mano la labor que se realiza desde la ong, “nosotros no somos prestadores de servicios, no realizamos proyectos para generar servicios, lo que hacemos es acompañar a la persona, asesorarlo y ayudar en lo que sea necesario.”

Las instituciones, por su estructura y forma de desarrollo, tienen un compromiso con la sociedad y la obligación de las corporaciones públicas es servir con sus posibilidades al ciudadano, “es su obligación que los derechos lleguen a las personas.”

No sólo es necesario apoyar de forma económica “es una vía fundamental, porque hay muchas personas que se quedan fuera del sistema público como los inmigrantes en situación irregular o las persona en el contexto de la prostitución,” pero también es necesario que el acceso a los derechos estén garantizados para todas las personas “si la única vía para ayudar a aquellos que lo necesita es acceder al sistema público de ayuda, hay mucha gente que se está quedando atrás.”

La necesidad de llegar a todos es una reclamación que siempre ha realizado Cáritas, es una petición que realizan a todas la administraciones “máxime en la situación actual de colapso que estamos sufriendo al incorporarse más personas que no sólo están en exclusión social, también por su situación se encuentran fuera del sistema.”