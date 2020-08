“La capital grancanaria puede volver a la fase dos”

El último brote vinculado al ocio nocturno en la capital grancanaria preocupa a las autoridades. Tal es así que según el jefe de sección de Epidemiología del Gobierno de Canarias, Amós García, cree que podría conllevar -de continuar presentando datos preocupantes- que las autoridades sanitarias decretasen la vuelta “a la fase dos, como paso previo a un confinamiento”. Eso sí, sobre esta última posibilidad García considera que nadie quiere que eso ocurra, porque socialmente sería muy complicado un nuevo confinamiento, puesto que hay otras posibilidades.

AGLOMERACIONES EN LAS PLAYAS Y PISCINAS

Por otro lado, con el calor propio del verano, las playas, piscinas y charcos de todas las Islas son los lugares más socorridos para intentar mitigar las asfixiantes temperaturas estivales. Sin embargo, esto ha provocado que se hayan producido aglomeraciones en estos sitios, ante lo cual los ayuntamientos han ideado fórmulas más o menos acertadas. Así por ejemplo en las piscinas de Bajamar en La Laguna, las aglomeraciones se producen en la enorme cola que se produce para entrar, algo similar a lo que ocurre en la playa del Médano.

No obstante, las imágenes que preocupan a García son las de las playas en las que sobretodo en los fines de semana, se acumulan decenas de personas, y que “mientras que no se respete la distancia y no se use la mascarilla existe un riesgo real”.

CASOS ENTRE LOS MÁS JÓVENES

Los casos de coronavirus en Canarias, en la franja de edad de 20 a 29 años, es la que ha registrado un mayor incremento en las últimas cuatro semanas en las que ha crecido en 644 positivos, siendo esta franja la que más aumenta.

En concreto, esta franja de edad pasa de los 315 casos de la semana que concluía el domingo 2 de agosto a los 959 de la finalizada el 23 de agosto, según los datos recogidos por Europa Press atendiendo a las cifras que diariamente publica la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias