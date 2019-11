El candidato de VOX en Las Palmas sobre la inmigración: “En España solo se entra por la puerta principal"

Alberto Rodríguez ha hablado en los micrófonos de COPE Canarias sobre la posición de su partido sobre la inmigración a través de pateras y cayucos que se ha intensificado en las últimas semanas. El candidato de VOX al Congreso por la provincia de Las Palmas cree que para controlar este fenómeno, lo primero es evitar el efecto llamada. “Si todos tuviesen muy claro que la única forma de entrar es por la puerta principal no estarían arriesgando sus vidas. La mejor manera de evitar ese efecto llamada y que se jueguen la vida es dejar claro que hay que entrar cumpliendo la legalidad por lo que podiamos llamar esa puerta principal”.

El candidato añadía que “hay un principio de solidaridad y humanidad, de que aquel que está en el mar sea auxiliado, lo que tienen que tener claro, es que, tan pronto es auxiliado, tiene que volver a su pais de origen. Lo que no puede pasar, es que exista la sensación de que en España se puede entrar de cualquier manera porque van a conseguir permisos de trabajo, asilo o cualquier tipo de acceso a unos derechos que solo puede permitirse si están canalizados por la vía legal”.

Alberto Rodríguez también hablaba sobre la situación de los menores no acompañados que llegan por el mar. Señalaba que el actual marco legal no permite solucionar situaciones como esta. “Nuestro sistema garantista está dejando desprotegidos a los ciudadanos frente a este fenomeno. Ellos no pueden estar vigilados, se fugan y no hay sistema para proteger a nuestros ciudadanos, y en ese sentido esta inmgiración irregular supone una amenaza para la gente”.

Sí puntualizaba que en su partido no creen que todos los inmigrantes sean criminales, pero “el dato objetivo es que el estado en muchos sitios no tiene medios para defender a nuestros nacionales de esta realidad que está sucediendo”. Por eso señalaba que quieren defender a los que se vean indefensos y abandonados. “Que ustedes no lo quieren ver, perfecto, respeto su opinion, pero respeten la opinion de quien piensa lo contrario, con toda legitimidad”.

Rodríguez explicaba que las palabras de Santiago Abascal sobre construir un muro alto y grueso van en la línea “de no dar no dar ninguna posibilidad de que el fenómeno de la inmigración ilegal sea posible. Una frontera tiene que defenderse para evitar cualquier fenomeno ilegal, llámese inmigración, contrabando o narcotrafico. La única manera de defenderlo es tener una frontera segura”.

Finalmente, preguntado sobre qué medida recoge el programa de VOX respecto a Canarias, señala que “lo que defenderé es una España unida”. Posteriormente se preguntaba “si la gente no se da cuenta de que después de 26 años de gobierno nacionalista, estamos a la cola de la pobreza de España en desempleo o fracaso escolar, ¿no nos damos cuenta del daño que ha hecho el nacionalismo?”.