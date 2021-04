Canarios vacunados con AstraZeneca: “Esto es un cachondeo, juegan con la preocupación de la gente”

Más de dos millones de personas en España y 76.000 canarios ya se han inoculado una o las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca. El Gobierno de España ha anunciado que se cancela la administración de las dosis de esta vacuna en menores de 60 años. Sin embargo, aquellos que ya la tienen han mostrado su preocupación.

“Soy una de las que se inoculó la primera dosis de AstraZeneca y ahora tengo dudas”, asegura una oyente de COPE Canarias. Ahora no sabe si Sanidad le indicará que se mantenga únicamente con una dosis, que le proporciona un 70% de inmunidad, o deberá inocularse una segunda dosis de otra vacuna. “Yo personalmente prefiero quedarme con mi dosis, no voy a meter en mi cuerpo el 30% de otra dosis que me toque de otra vacuna que no me he puesto”. Ha recalcado que se queda con su dosis. “Si me dicen de ponerme otra dosis de una vacuna que no me he puesto diría que no”.

En Canarias se han inoculado 83.891 dosis de AstraZeneca Es el 24 % del total de las vacunas administradas en el conjunto de las islas Las Palmas de Gran Canaria 08 abr 2021 - 12:38

Igual de perplejo se muestra otro oyente que asegura que tiene cita para el próximo 3 de junio para la segunda dosis. “Hace dos días que el presidente del Gobierno decía que el 70% de la población estaría vacunada en verano y ahora cancelan esta vacuna a menores de 60 años”. El oyente destaca que esta vacuna se la han puesto miles de efectivos y cuerpos de servicios esenciales y están preocupados por saber qué va a ocurrir. “Ahora tenemos más incertidumbre todavía”.

Lo mismo ha relatado una profesora que se ponía en contacto con los micrófonos de COPE Canarias. “Para mí esto ya es un cachondeo, ya no sé sí es por mi salud o es un tema económico”, denuncia.

Insiste en que con los continuos cambios de decisión del Gobierno se alimenta cada vez más la incertidumbre y el miedo de la población. “Si cancelas la vacuna de repente, después la pones también para mayores de 65, ahora para menores de 60 no… no sé si están jugando con la salud de uno o qué”, explica.

Una sanitaria califica como “indignante” la noticia. Ha denunciado que, de esta forma, se vuelve a crear dudas, incertidumbre y aflora el miedo en la población. “A mí me queda un mes para vacunarme y ahora no sé lo que va a pasar”. Advierte que este tipo de decisiones son las que producen que la población tenga miedo de vacunarse.