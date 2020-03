Un canario en Alemania: "Aquí, si las autoridades recomiendan no salir, se cumple"

Juan Carlos Marta, residente en Alemania, nos contaba que ahora mismo, el país germáno tiene 3.000 afectados, aunque solo han fallecido 6 personas a causa del covid-19. Muchas personas están alabando la gestión que están haciendo los políticos de este país.Dice que esto se debe a que hay una conciencia muy educada en el lugar. “Si en Alemania las autoridades recomiendan no salir se cumple”, esto ayuda a que la propagación sea menor.

Además, el residente en el país germánico apuntaba a que las comunicaciones deben ser en todos los países más claras y directas. De forma que se den las instrucciones de la misma forma que en situaciones de alarma o emergencia. “Es esencial que se den medidas claras: no salir, no tener contacto social, ya que si primero dices que no pasa nada por salir, y luego que se suspenden los actos de más de 1.000 personas se confunde a la población”.

No todo es responsabilidad de los políticos o expertos que están gestionando esta crisis sanitaria. Juan Carlos, insistía en que también tiene que ver con la cultura de los países nórdicos donde la población está muy acostumbrada a estar en casa en invierno, “si está lloviendo los niños no salen al parque y juegan en casa, aquí es algo habitual”. Sin embargo, en los países del sur, como en el caso de España, “la mayoría de la población está acostumbrada a hacer vida social en la calle o salir desde el momento que tienen tiempo libre”.

Otra cuestión que destacaba Juan Carlos es la de los grupos de riesgo. Las personas mayores o con patologías son las que más sufren a causa de este nuevo virus. En Alemania, contaba, los mayores viven más aislados “desgraciadamente” que en España, aunque en esta ocasión les “ha beneficiado”. Vivir en residencias, asilos o en viviendas alejadas ha propiciado que no se contagien con tanta facilidad y que la tasa de mortalidad sea más baja en este país.

PROTOCOLOS

En Alemania se están llevando a cabo unos protocolos muy claros para atajar la propagación de este virus, en algunos casos incluso pragmáticos. Desde el momento en el que cualquier ciudadano nota algún síntoma debe llamar a su médico de cabecera, este le realiza una serie de preguntas y valora de esta forma si puede tener el virus o no. En el caso de que considere que el resultado puede ser positivo le da un código para que pueda realizarse el test.

Juan Carlos aseguraba que se han preparado aparcamientos con carpas en los que se realizan este tipo de pruebas. De forma que las personas no están en contacto unas con otras en salas de espera. “Desde tu coche, bajas la ventanilla te dan un bastoncillo y te lo pasas por la boca, al terminar subes la ventanilla y te vas”. Una técnica rápida y que evita el contagio entre posibles positivos y negativos que estarían en contacto.

VACACIONES

En todos los países las autoridades están recomendando o exigiendo en algunos casos no viajar, para evitar zonas de riesgo como los aeropuertos y el contacto con otras personas que pudieran tener el virus. Juan Carlos afirmaba que, para los alemanes, "las vacaciones no están en sus prioridades ahora mismo".

Sin embargo, él ha asegurado que no todo son malas noticias para las regiones que nutren su economía casi en su totalidad del turismo. Apuntaba a que toda situación de crisis genera un lado positivo que se pueda aprovechar. En el caso de Canarias, para Juan Carlos lo esencial es que las Islas, como destino turístico principal para los germánicos, gestione la crisis sanitaria de una forma excepcional, ya que decía que esto quedará en el subconsciente de todas las personas.

“Sería de lujo que en dos semanas llamen medios de comunicación alemanes para saber cómo se ha contenido el virus en Canarias”. Esta sería la mejor publicidad y la mejor manera de que cuando el virus consiga controlarse los alemanes vuelvan a elegir el archipiélago como destino turístico.