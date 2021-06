Canarias tendrá que esperar por los turistas británicos

Reino Unido Vuelve a dejar a Canarias fuera de la lista verde para viajar. Esto quiere decir que el turista británico que vaya a regresar a su país, tiene la obligación de someterse mínimo a dos pruebas PCR dentro del territorio británico y a guardar 10 días de cuarentena a su regreso.

A pesar de que la reunión del gobierno británico no haya concluído, según la BBC, se ha decidido no incluir a España en su lista verde a pesar de la mejora en los datos epidemiológicos. Los países que estaban en ámbar seguirán así 3 semanas más y no se harán tampoco excepciones ni con Canarias, ni con las islas Baleares.

Esta decisión ha sido anunciada por la cadena pública británica BBC y lo ha recogido en Twitter, Paloma García Ovejero, la corresponsal de COPE en Londres:

?????? Malísimas noticias para Canarias y Baleares: ningún territorio nuevo (ni países ni islas) en la “Green list” de UK ????



Es decir, viajar a España seguirá costando 3 test negativos + 10 días de cuarentena obligatoria al regreso. FUENTE: BBC@COPE@CopeCanarias@CopeMallorca — Paloma García Ovejero (@PalomaGOvejero) June 3, 2021

Una decisión que deja Canarias fuera de la lista de lugares con los que tiene "corredores seguros" en medio de la pandemia de Covid-19, de manera que quienes regresen a Reino Unido desde el archipiélago tendrán que guardar cuarentena.

Según pudo saber la cadena pública británica, el ejcutivo ha llegado a esta conclusión tras evaluar la situación epidemiológica y de vacunaciones en otros países.



Portugal es el único país de la Unión Europea (UE) actualmente en la lista verde, aunque los medios británicos especulan con que a causa del aumento de los contagios puede ser rebajado a la lista ámbar en el anuncio oficial que se realizará esta misma tarde.



La clasificación de los países por el sistema de semáforo se revisa cada tres semanas, según anunció el Gobierno al hacerla pública.

Los países actualmente en verde son: Australia, Brunei, islas Malvinas, islas Feroe, Gibraltar, Islandia, Israel, Nueva Zelanda, Portugal, Singapur, las islas George y Sandwich del Sur, Santa Helena y la isla de Ascensión.



España, Francia, Grecia e Italia, principales destinos turísticos para los británicos, aún están en ámbar.