Canarias tendrá más ayudas para acoger a todos los sectores empresariales

Luis Padrón, secretario general de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, ha recordado hace unas horas, a los micrófonos de COPE, que hoy finaliza el plazo de solicitud de las ayudas para empresas y autónomos. Por el momento, Padrón calcula que hasta ahora han recogido 18.000 peticiones de toda Canarias, de las cuales ya se han pagado más de tres millones de euros y se han beneficiado 500 empresarios.

En el Archipiélago existen aproximadamente 120.000 negocios, pero el número es tan ínfimo porque en esta convocatoria no se han acogido a todos los sectores. Por el momento, la vigente subvención se incluyó a todas aquellas pymes destinadas a la distribución, al sector textil, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, entre otros.

No obstante, el secretario de la Cámara de Comercio ha lanzado un mensaje de tranquilidad, pues anunció que “ahora viene otro tipo de paquetes en los que se incluyen a los que no están incorporados aquí”, gracias a la ampliación de los fondos. De entre todo el tejido empresarial, destaca al sector turístico, a quienes se les ofrecerá una prestación específica.

Luis Padrón también ha adelantado que, desde el Cabildo de Gran Canaria, también se está desarrollando otra propuesta destinada a bares, cafeterías, ocio nocturno y venta ambulante. “Hay que tener en cuenta que las ayudas no son generalistas, sino que son muy sectorialistas. Entonces, conforme a eso, se van haciendo las convocatorias y nosotros verificando”, ha añadido.

TAXISTAS DENUNCIAN INUMERABLES INCONVENIENTES EN LA SOLICITUD

De todos los colectivos, los taxistas de las Islas han alzado la voz ante las innumerables dificultades que se han encontrado para poder presentar la solicitud. Aunque muchos aseguran que les ha sido imposible reclamar esta ayuda, Padrón ha aseverado que ya “muchos lo han hecho y algunos lo han cobrado”.

“Es verdad que, cuando es dinero público, hay unos corsés europeos nacionales que exigen una documentación y por ahí tenemos que pasar todos. Hay que hacerlo de manera telemática y aportar los documentos que piden. Nosotros somos conscientes de que puede ser engorroso, pero quien fija las reglas de juego es nuestro Gobierno, pero lo hace con las Cámaras. Nosotros somos unos gestores. No somos los que damos las ayudas; sí las canalizamos y sí las tramitamos, pero no son unas ayudas de la Cámara de Comercio, sino del Gobierno”, ha argumentado el secretario de la Cámara de Comercio.

En su caso, Luis Padrón también ha reiterado en los requisitos más importantes que deben cumplir. Según ha confirmado, los conductores deben demostrar que “no tienen deudas con la seguridad social, que están al corriente con la administración tributaria, que hayan tenido una reducción de facturación del 30%... Es decir, los requisitos vienen en el Decreto”.

De esta forma, el que no aporte algún documento, no solo no cobrará la prestación, sino que también podría considerarse una obstrucción del sistema. Esto se debe a que, tal y como ha sujetado Padrón, el sistema les “obliga a requerirle para que presente la documentación en condiciones. Si lo hace se tramita y, si no, su expediente queda paralizado”.

CAMBIOS DE REQUISITOS ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y EL GOBIERNO REGIONAL

Durante la entrevista en directo, Enrique, uno de los taxistas perjudicados, manifestó en antena que “hay una serie de complicaciones a la hora de la facturación cuando tienes que demostrar que tu facturación es inferior”. Asimismo, ha insistido en que los requisitos del Gobierno estatal y los del Gobierno de Canarias son muy distintos, lo cual nos le permite el acceso a este tipo de ayudas.

El colectivo insiste, sobre todo, en que tienen dificultades a la hora de demostrar el descenso de la facturación. Sin embargo, Padrón le ha replicado que “cualquier documento formal es suficiente” y que, ante cualquier duda o problema, lo mejor es ponerse en contacto con la Cámara de Comercio a través del teléfono de asistencia gratuita.

“Que llamen, que lo confirmen, que lo valoren y que presenten toda la documentación que le de valor a sus manifestaciones. Que la aporten, que nosotros vamos a tramitar todo lo que nos llegue. Eso sí, la resolución final lo dice el Gobierno de Canarias”, ha justificado el secretario de la Cámara de Comercio en Gran Canaria.

Luis Padrón ha sujetado que, quizás, esa diferencia de condiciones se deba a que “no es lo mismo unos fondos propios de una administración, que puede uno hacer más ligera la consecución, que unos fondos europeos que vienen muy marcados”. Es decir, “que los cambios de criterios puedan venir marcados por el origen de los fondos”.

Antes de colgar la llamada, Padrón ha aconsejado que “todas las cooperativas o asociaciones de taxistas deberían dirigirse de manera colegiada, ordenada y correcta al Gobierno de Canarias y les comenten las trabas o inconvenientes que están teniendo. Porque, ahora que están viniendo nuevas ayudas, no queremos que se vuelvan a repetir estos errores o estrangulamientos”.