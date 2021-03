Canarias suspende la administración de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus

Canarias junto al resto de comunidades suspenderá de manera temporal la administración de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca, tras detectarse en otros países varios casos de trombosis en personas a las que se le habían administrado esta vacuna,

Así se ha acordado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado de manera urgente este lunes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y en el que han participado los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas.

Esta decisión ya ha sido adoptada por Francia, Alemania, Iralia, Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia, Tailandia e Irlanda. Además, comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía han suspendido cautelarmente también la inoculación de esta vacuna.

Actualmente, la Agencia Europea del Medicamento, que se va a volver a reunir este martes, está estudiando los eventos trombóticos notificados, si bien ha señalado que, por el momento, no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, "que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna".

Del mismo modo, el pasado viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) seguró que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. "Hay personas que mueren todos los días, por lo que es normal que haya personas que han sido inmunizadas y mueren. Los informes disponibles hasta ahora no establecen una relación directa con los trombos ya que este porcentaje se ha observado también entre la población general", dijo la subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simão.

LLAMADA DE TRANQUILIDAD A LOS YA VACUNADOS

La directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ha pedido este lunes tranquilidad a las personas ya vacunadas con AstraZeneca, porque es "altamente improbable" que desarrollen un trombo, y lo que pueden esperar es estar protegidos frente a la covid.

Lamas ha querido lanzar este mensaje en una rueda de prensa conjunta con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la que han informado de la decisión de suspender durante al menos 15 días la vacunación con esta vacuna.

"El mensaje es de tranquilidad: lo que se puede esperar ahora de la vacuna de AstraZeneca es tener una protección frente la covid por encima de cualquier otra cosa. La probabilidad de tener un efecto adverso existe con cualquier medicamento, existe con cualquiera", ha garantizado.

Pero "es muy improbable que alguien que haya recibido la vacuna vaya a tener un efecto grave", como los aparecidos este fin de semana en España, a los que Alemania ha sumado otros dos, de trombosis venosa cerebral que son necesarios estudiar más a fondo, ya que son muy poco frecuentes en la población general.

Eso sí, hace falta tiempo para descartar la asociación causal, ya que hasta ahora la única que se ha observado es temporal; de confirmarse que la vacuna es causa del trombo, "se tomarán medidas mas definitivas después, pero, mientras tanto, tranquilidad".

Los síntomas de estos casos de trombosis aparecen entre los 3 y los 14 días posteriores al pinchazo, pero el caso español que ha dado la voz de alarma presenta síntomas que no son los normales de los conocidos hasta ahora.

Entre ellos, dolor de cabeza muy intenso e inusual que no cede con analgésicos, que empeora al tumbarse, que se acompaña de alteraciones visuales, vómitos u otro tipo de manifestaciones neurológicas o sangrados irregulares.

La directora de la AEMPS ha rechazado que estos casos pudieran preverse: en total, se han identificado 11 en 17 millones de personas y "es muy difícil, por mucho tiempo que se invirtiese, que pudiese aflorar en los ensayos".