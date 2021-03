Canarias sigue en la lista de riesgo por conavirus para Alemania

Alemania ha anunciado este viernes su decisión de sacar a cinco comunidades autónomas de su listado de zonas de riesgo por alta probabilidad de contagio de Covid-19 a partir del próximo domingo, territorios en los que no se encuentran las islas Canarias.

Las regiones que se verán afectadas por la decisión, que entrará en vigor a las 0.00 horas del 14 de marzo, serán Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Baleares, según ha informado la Embajada alemana en Madrid.

La decisión de revisar las recomendaciones de viaje a estas regiones se ha tomado "debido a la baja incidencia de infecciones por coronavirus" y en base a las recomendaciones del Instituto Robert Koch (RKI), ha precisado.

En todo caso, el embajador de Alemania en España, Wolgang Dold, ha recordado en su Twitter que "el Gobierno alemán sigue desaconsejando los viajes turísticos no esenciales en Semana Santa, incluso en zonas no clasificadas como de riesgo".

In diesen Regionen gilt es nicht mehr:



��Testpflicht bis zu 48 St. nach Ankunft in ����



��Registrierungspflicht unter https://t.co/Nh5m2tVlku und 10-tägige Quarantäne mit der Möglichkeit eines Tests am fünften Tag



⚠️Diese Verpflichtungen bleiben für das ����Restgebiet in Kraft