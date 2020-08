Canarias registra un 21% menos de fallecidos por ahogamiento en lo que va de año

Un total de 22 personas han perdido la vida en Canarias por ahogamiento entre enero y julio de este año, lo que representa una disminución del 21% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 28 fallecidos.

Estos datos han sido elaborados por la campaña audiovisual para la prevención de accidentes en el medio acuático 'Canarias, 1500 Km de Costa', iniciativa de interés público auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, colaboradora oficial de ADEAC-Bandera Azul España y con el apoyo de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Durante el mes de julio se han contabilizado 5 fallecidos por ahogamiento en las aguas del archipiélago, 2 críticos, 2 graves, 8 moderados y 1 leve. La mortalidad mensual en las costas e instalaciones acuáticas de las islas se sitúa en una media de 3,1 bañistas, cifra ligeramente inferior al año anterior que registró 4/mes. En 2018 se situó en 4/mes, mientras que en 2017 fue de 6/ mes. El 90% de los accidentes acuáticos se produjeron cuando ondeaba la bandera roja o el estado del mar representaba un peligro para el bañista.

El número total de afectados en el entorno del archipiélago canario hasta el pasado mes de julio, incluidos los 22 fallecidos, alcanza las 111 personas, desglosadas de la siguiente manera: críticos (8), graves (15), moderados (29), leves (12), rescates (23), accidentes acuáticos (21) ya contabilizados y otros (2).

Por isla, la mortalidad es la siguiente: Gran Canaria, 9 fallecidos; Tenerife, 6; Fuerteventura, 2; La Palma, 2; Lanzarote, 1; El Hierro, 1, y La Gomera, 1 fallecido. La Graciosa no registró óbitos.

En el período enero-julio, el 91% de los fallecidos identificados fueron extranjeros de hasta 7 nacionalidades diferentes: Alemania (4), Francia (1), Noruega (1), Suecia (1), Suiza (1), Hungría (1) y China (1).

De los ahogamientos mortales, el 82% se correspondieron con varones, por el 18% mujeres. En cuanto a las edades de los fallecidos, el 46% era adulto, mientras que el 45% tenía más de 60 años. El 9% restante corresponde a fallecidos de edad desconocida.

Las playas continúan siendo el entorno en que más siniestralidad con resultado fatal se produce, con el 65% de los casos, seguido de puertos y zonas de costa (27%), piscinas naturales (5%) y piscinas (3%).

El horario de tarde concita el 68% de los ahogamientos mortales, mientras que la mañana lo hace un 23%) y la noche, un 9%.

Por actividad, el 73% de los fallecidos eran bañistas, pescadores (9%), submarinistas (4%) y deportes acuáticos (9%), correspondiendo el 5% al capítulo de otros.

La plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa' recuerda que el accidente acuático sigue siendo la primera causa de muerte no intencional en las islas, superando a las registradas en el ámbito de la seguridad vial. Y la causa principal que origina un accidente en el medio acuático es la imprudencia, que por lo general se traduce en no hacer caso a la bandera roja, acudir a playas sin vigilancia y verse inmerso y no saber cómo actuar en una corriente de retorno.

A partir de ahora habrá una nueva forma de darse un baño debido al coronavirus. No mantener la distancia social o incumplir las medidas de higiene dirigidas a evitar el contagio de la COVID-19 también son factores de riesgo que pueden comprometer la seguridad del bañista.