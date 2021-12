Canarias recorta el cierre nocturno de los locales ante avance de la pandemia

El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves suspender el decreto por el que se flexibilizaba el horario nocturno de los establecimientos de ocio y restauración, lo que implicará que en el nivel 1 de alerta los locales cierren a las 03:00 de la madrugada; en nivel 2 a las 02:00 horas; y en el 3 y 4 a la 01:00.



El consejero de Sanidad del Gobierno canario, Blas Trujillo, junto al portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, han dado a conocer en rueda de prensa esta medida, que será publicada en breve por el Boletín Oficial de Canarias y que implicará la vuelta al anterior decreto ley desde este mismo jueves.



Además, Trujillo ha informado de que Gran Canaria y Tenerife, que presentan el mayor número de contagios, se mantienen en el mismo nivel de alerta sanitaria, el 3, al no sufrir todavía una situación de riesgo para su capacidad asistencial, y que La Gomera pasa del 1 al 2, mientras que el resto de islas se mantiene igual.



El portavoz del Gobierno y el consejero han recalcado que estos cambios en el cierre de los locales obedecen al crecimiento exponencial de casos que está generando en las islas la variante ómicron y que el Ejecutivo estará pendiente de la evolución de la pandemia en los próximos días festivos por si fuera necesario convocar un Consejo de Gobierno extraordinario para adoptar nuevas medidas.



En este sentido, el consejero ha aseverado que, con los altos índices de vacunación, los indicadores que se toman como referencia a la hora de decidir los niveles de alerta de cada isla se centran ahora no solo en el número total de casos sino en la presión sobre el sistema sanitario, que todavía no ha sufrido "grandes cambios" en ninguna isla.



Asimismo, Trujillo ha alertado de que tienen constancia de que ómicron puede llegar a ser hasta 70 veces más transmisible que la variante delta, lo que ha provocado un incremento del 186 por ciento de los casos en las islas en relación con la semana anterior.



El consejero ha señalado que este aumento de la transmisión también se ha hecho visible en la tasa de positividad de los tests realizados por el Servicio Canario de Salud, que ha pasado de apenas un 6 por ciento a más del 14 por ciento.



Blas Trujillo también ha aludido al incremento del 13 por ciento de las camas convencionales y de un 9,5 por ciento en las UCI del archipiélago.



Sin embargo, ha agregado, estos indicadores colocan a Canarias en una situación que "no es del riesgo máximo", sino más bien de un nivel "medio-bajo" con la que, "aún así", hay que tener "máxima cautela" porque el crecimiento exponencial de los casos "tarde o temprano" acarreará una mayor ocupación hospitalaria, tanto de camas convencionales como de críticos.



Respecto al perfil de los ingresados, la mediana de edad en camas convencionales es de unos 67 años mientras que en la UCI es de 66.



El elemento "llamativo", ha dicho Trujillo, es la desproporción entre la afección de la enfermedad entre no vacunados y vacunados con pauta completa.



"Casi 60 por ciento de las personas en UCIs en últimos 30 días no habían recibido la pauta completa", ha detallado.



Además, ambos se han mostrado con "confianza fundada" en que la obligatoriedad del certificado covid sea ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).



Por otro lado, el portavoz Julio Pérez ha anunciado de que el próximo lunes se convocado a la Federación Canaria de Municipios y la Federación Canaria de Islas para analizar en profundidad la situación singular de cada isla y coordinar "respuestas conjuntas", especialmente sobre la celebración de "determinados actos" navideños, en referencia, por ejemplo, a cabalgatas de Reyes.



Preguntado por si el Gobierno se plantea pedir el toque de queda para restringir la movilidad por la noche, como ha solicitado Cataluña, Julio Pérez ha afirmado que "no descartan ningún tipo de medida en función de cómo evolucione la pandemia en el archipiélago".



Sobre esto, Trujillo ha señalado que se reunió con su homólogo catalán para estudiar el contenido real de lo solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ver qué se había aceptado por parte de los jueces.



"No dejamos nada al albur. Si la situación epidemiológica continúa yendo a escenarios más complicados no descartamos ningún tipo de medida", ha insistido.



Aunque ambos consejeros han reconocido que la gestión sanitaria de la pandemia ha sido lo que más ha ocupado este Consejo de Gobierno, este jueves el Ejecutivo canario ha tratado más de 50 expedientes y, entre otros asuntos, ha aprobado una oferta pública de empleo para Sanidad y Educación que si bien cuenta con plazas de libre concurrencia están principalmente enfocadas a la estabilización del personal interino.