Canarias rechaza las críticas de Chicote

En su programa el popular cocinero y presentador criticaba los menús que se dan a los estudiantes en Canarias, centrándose, entre otros aspectos, en quién controlaba su calidad. Cuando escuchaba que la persona que controlaba este aspecto era Aitor Sánchez, un conocido suyo, le llamó rapidamente, para verificar la información.

En el programa, Chicote expresa su sorpresa al saber que su conocido no se ocupada de esa tarea. "Me he quedado helado porque esos menús estan sustentados sobre algo que no es cierto". Esta es solo una de las criticas lanzadas en el programa. Críticas que han dolido en el sector educativo que defiende la alimentación que se da a los menores.

Lluís Serra Majem, doctor en Medicina y Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, aseguraba que "los menús que se dan a los escolares en Canarias son muy buenos, aunque como en todo, se puede mejorar". Además revelaba que a Chicote se le enseñó un informe que el cocinero no quiso mostrar en pantalla. En ese documento se señala que más del 90% de los comedores siguen las reglas y ofrecen todos los productos con todas la garantías.

COPE se ha puesto en contacto con el director General de Ordenación del Gobierno de Canarias. Jonathan Martín Fumero, nos contaba que actualmente en las islas hay 477 escolares donde diariamente comen 80.0000 escolares a diario y sin incidencias que reseñar. La gestión del comedor es de de dos tipos: directos, en los que el personal del centro hace la comida e indirectos, mediante catering y en ambos casos la gestión está delegada en los consejos escolares donde participa la comunidad educativa: padres madres profesores, alumnos, personal de administración y servicios, incluso los ayuntamientos "por lo tanto no solo hay supervisión desde la consejeria sino desde cada centro que saben los menús que se da alos niños cada día".

Aseguraba que "si se detecta alguna irregularidad en los menús, se revisa y se adaptar, pero siempre siguiendo los criterios de la consejeria que buscan una alimentación y habitos de vida saludable". Añadía que las empresas de catering son las que presentan los menús a los consejos escolares, pero los dietistas siempre supervisan. "Estamos trabajando en un acuerdo marco para centralizar la contratación del catering y supervisar mejor las condiciones de las empresas que participan en este concurso. Esto saldrá adelante en la próxima legislatura"

