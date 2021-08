Canarias prorroga la cobertura a turistas en caso de contagio por covid

El Gobierno de Canarias ha prorrogado el acuerdo que firmó hace un año con la aseguradora AXA para ofrecer una cobertura de viaje a los turistas que se vean afectados por la covid-19 durante su estancia en el archipiélago.



Canarias fue la primera comunidad autónoma en ofrecer un seguro destinado a los turistas que no supieran que estaban infectados por covid cuando se embarcaron en su viaje o a aquéllos que se contagiaran durante su estancia en las islas.



La póliza incluye gastos médicos, repatriación y una extensión de la estancia en Canarias para que los visitantes puedan completar el periodo de cuarentena.



La Consejería de Turismo ha renovado el seguro con AXA mientras saca a licitación un nuevo contrato, que ya está publicado en la plataforma de contratación del sector público y en el diario oficial de la Unión Europea, según detalla en una nota de prensa.



"Nuestros visitantes no van a quedar desprotegidos en ningún momento. Desde los inicios de la pandemia nos hemos esforzado por trasladar y consolidar la imagen de seguridad de nuestro destino, en la que seguimos trabajando día a día”, asegura la consejera de Turismo, Yaiza Castilla.



“Nuestro objetivo es reforzar la reputación del Archipiélago como destino turístico seguro a la vez que proyectar internacionalmente un refuerzo de esta realidad, que ha sido siempre uno de nuestros grandes activos”, recalca la consejera.



El Gobierno canario recuerda que en su momento organizó junto con la Organización Mundial del Turismo un viaje de validación de la seguridad del destino; y también planteó la estrategia de ‘test before travel’ para reactivar de forma segura los flujos turísticos, que finalmente se acabaría imponiendo en la Unión Europea.



Asimismo, Canarias fue pionera en la elaboración del decreto que requiere a los turistas a presentar una prueba covid negativa al alojarse en un establecimiento.