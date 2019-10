Canarias prevé cerrar 2019 con la llegada de 5 millones de turistas británicos

Las Islas Canarias acuden a la 40ª edición de la World Travel Market de Londres, que se celebra del 4 al 6 de noviembre en la capital británica, con un mensaje claro al principal mercado turístico del Archipiélago: ‘whatever happens, friends will be friends’, (Pase lo que pase, seguiremos siendo amigos’.

Con este claim, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, busca poner en valor “la histórica vinculación entre Reino Unido y las Islas, así como destacar el éxito de nuestro Archipiélago como destino turístico en este país”, informó la consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio argumenta que “en un escenario marcado por la reciente quiebra del turoperador británico Thomas Cook, así como por la nueva prórroga del Brexit, se genera una incertidumbre en nuestro principal mercado turístico que puede afectar a las reservas, por lo que es el momento de estar presentes con una campaña”. La misma se desarrollará además de en el marco de esta feria, en medios digitales, durante noviembre y diciembre, “recordando a los británicos que siempre hemos sido su destino favorito, y lanzándoles un guiño para que sepan que ‘Pase lo que pase, seguiremos siendo amigos”, según Castilla.

“Se trata de una campaña con la que esperamos alcanzar más de 32 millones de impactos en el Reino Unido”, afirmó la consejera.

No obstante, la consejera de Turismo avanzó que, “pese a las incertidumbres y el cambio de ciclo que está operando en el sector a nivel global, Canarias podría cerrar 2019 muy cerca de los 5 millones de turistas británicos del pasado año, lo que confirma que las Islas Canarias sigue estando entre las prioridades vacacionales de los británicos”.

La WTM es una oportunidad para que Canarias siga estando presente con la misma intensidad en los planes vacacionales de los europeos y, en particular, de los británicos. Esta feria mundial reunirá en Londres, entre el 4 y 6 de noviembre, a cerca de 2.300 destinos turísticos, más de 9.000 expositores y una asistencia que se espera supere los 90 mil asistentes.

Un pabellón de 800 metros cuadrados reúne a 350 profesionales

Las Islas estarán representadas por más de 350 profesionales de todo el Archipiélago y un stand de casi 800 metros cuadrados cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El stand de Turismo de Canarias de este año en WTM persigue combinar la funcionalidad necesaria para el desarrollo de los múltiples encuentros profesionales que está destinado a acoger capaz de transmitir los valores de la marca Islas Canarias.

Para ello se han creado contenidos audiovisuales específicos que invitan a la contemplación de imágenes y sonidos envolventes que representan los destinos insulares de manera atractiva, incluso modulando y adaptando la velocidad de las imágenes con diferentes ambientes cromáticos y efectos de iluminación.

Con todo ello, el espacio destinado a las Islas se ha planteado como un recurso más a la hora de promocionar el Archipiélago, con un potencial de comunicación que se apoya en elementos innovadores como una gran cubierta flotante en forma de ola, 18 focos robotizados que crean efectos luminosos para reflejar los colores del océano, la vegetación y las tierras de origen volcánico, incluyendo planos aéreos que se contraponen con imágenes detalladas, aportando novedosos puntos de vista.

Además, en la zona pública se integran mostradores de información, un espacio destinado a zumería, otro para la degustación y cata de productos típicos, una gran pantalla emocional de 14 metros cuadrados, y una zona de reuniones profesionales con capacidad para 120 personas.

En el caso de la parte profesional, se ha destinado un área de boxes para albergar hasta 32 empresas, siete despachos para cada isla de nueve metros cuadrados, una oficina de prensa, guardarropa y salas de reuniones adicionales.

Sostenibilidad, reciclaje y reutilización

El equipamiento del stand es reutilizable y adaptable para diferentes exposiciones. Ya desde la planificación de los diferentes elementos se ha pensado en la reutilización de casi todos sus componentes y se ha realizado un plan de reciclado de los materiales desechables. De hecho, cuentan con las certificaciones ambientales que exige la normativa ecológica europea. Un ejemplo son los elementos procedentes de la madera, que tienen la etiqueta que garantiza que en su transformación han sido utilizados materiales ecosostenibles o reciclados y en ningún caso, se han empleado maderas naturales o procedentes de árboles exóticos.

Por su parte, los tratamientos de los acabados como pueden ser las pinturas y barnices, se han aplicado con productos con etiqueta ecológica europea. También la señalización del pabellón se ha limitado a lo mínimo sustituyéndola por pantallas led reutilizables que sirven como soporte para identificar los espacios, mientras que en donde ha sido inevitable la impresión, se ha hecho con tintas ecológicas de origen vegetal y ecosolventes.

Lo mismo ocurre con la tecnología empleada en los equipos electrónicos y de alumbrado, ya que apuestan por el menor consumo de potencia eléctrica a través de luces led, consiguiendo mayor luminosidad con menos vatios. En este sentido, comparando la instalación de 2015 de Canarias en la WTM, existiendo un 130% más de audiovisuales y luminotecnia este año, se ha conseguido reducir el consumo energético en 100.000 vatios.

El stand incorpora un punto limpio con recipientes para depositar los desechos, con separación de materiales para su posterior reciclado y las degustaciones tanto en la zumería como en el área de catas, se servirán en materiales reciclados.

Agenda de trabajo

El Gobierno de Canarias, representado en esta feria por el presidente del Gobierno, Ángel Victor Torres, la consejera de Turismo y su equipo directivo, así como el equipo técnico de la empresa pública Promotur Turismo de Canaria, mantendrá una intensa agenda de trabajo con representantes de la industria turística británica y mundial.