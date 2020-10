Canarias pone en marcha una campaña de control e inspección del etiquetado de las mascarillas

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio ha puesto en marcha, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, una campaña de control e inspección del etiquetado para garantizar que las mascarillas higiénicas que venden los establecimientos comerciales minoristas cumplen con lo dispuesto en la normativa y no induce a error al consumidor.

La consejera del área, Yaiza Castilla, explicó que el objetivo de esta iniciativa es asegurar que, en el momento de compra, el consumidor dispone de información veraz, eficaz y suficiente sobre la composición o características de las mascarillas.

"A día de hoy existen numerosos productos de este tipo en el mercado, aunque no todos tienen las mismas características ni se ajustan a lo exigido por la normativa" aseguró la consejera, que recalcó que con la campaña "no solo queremos defender los derechos de los consumidores sino evitar que pongan en juego su salud, al no tener acceso de forma clara y trasparente las características del producto".

Recordó Yaiza Castilla que la mascarilla higiénica no es un producto sanitario y que, en la actualidad, hay tres tipos permitidos: las que cumplen las especificaciones UNE 0064 (de un solo uso) y 0065 (reutilizables) y las que no llegan a cumplir el estándar de calidad de la UNE, pero que se ha sometido a pruebas y puede mostrar los resultados obtenidos.

La campaña, que comenzó el pasado mes de agosto, se prolongará hasta mediados del mes de noviembre y afecta a todos los comercios minoristas que vendan mascarillas. En ella, se solicita al vendedor que aporte la documentación en la que se acredite las especificidades técnicas (UNE-0064, UNE-0065, etc.) o características de calidad (hidrófugo, antibacteriano, viricida, número máximo de lavados manteniendo las propiedades..) que se detallan en la etiqueta del producto.

En el caso de que el inspector de consumo detecte alguna irregularidad, lo pone en conocimiento del vendedor y del responsable del producto para que, en el plazo establecido, proceda a su subsanación. Además, si dicha irregularidad afecta a la seguridad del producto, se procede a su retirada del mercado hasta la oportuna subsanación. Todas las actuaciones en las que se detecte incumplimiento por parte del vendedor se trasladarán, a su vez, a la Administración para decidir si se abre expediente sancionador.

INFORMACIÓN OBLIGATORIA

A la hora de adquirir mascarillas higiénicas, la Dirección General de Comercio y Consumo asegura que se debe comprobar que su etiquetado está en castellano y ofrece información acerca de datos de la empresa (nombre, razón social y domicilio); contenido del envase: número de unidades; composición; periodo recomendado de uso; características esenciales del producto, incluyendo la talla y si es reutilizable; lote de fabricación y advertencias.

En este sentido, se recuerda que las mascarillas higiénicas no son un material de protección individual o producto sanitario, por tanto, no pueden ni deben llevar marcado CE -ni siquiera el logotipo CE, ni su etiquetado puede hacer referencia a los tipos de mascarillas categorías de un EPI (FPP1, FPP2 ni FPP3) ni a una equivalencia de estos productos.

Asimismo, el etiquetado debe indicar si la mascarilla cumple las especificaciones técnicas UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020 o UNE 0065:2020, que establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas, no reutilizables y reutilizables, así como los datos testados relativos a su eficacia y el precio completo del producto.