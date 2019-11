El PP de Canarias pide garantizar que los padres puedan elegir el colegio para sus hijos

El Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias ha presentado esta mañana una Proposición No de Ley relativa a garantizar la libertad de la familias para elegir el tipo de educación y el centro educativo que quieran para sus hijos, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

En ese documento, los populares recuerdan que "la Constitución española de 1978 recoge simultaneamente el derecho a la libertad de enseñza y el derecho a la educación como derechos púbilcos subjetivos con un claro objetivo de conciliar los principios constitucionales de libertad e igualdad. En este sentido, recuerdan que el artículo 27.1 de la Carta Magna establece como precepto fundamental que "todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la liberta de enseñanza".

Los populares, sigue el texto, señalan que el derecho a la educación o el derecho de todos a la educación, se configura bajo los diferentes preceptos del artículo 27, entre los que se encuentra también el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

La propuesta de los populares canarios es la respuesta a las palabras de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que ha asegurado que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo, no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el articulo 27. "No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo", matizaba.

Palabras que no han gustado a Monseñor Luis Argüello. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, ha señalado en COPE que "la Constitución reconoce claramente el derecho a recibir formación religiosa".