Canarias obliga a un test negativo para acceder a establecimientos turísticos

El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un decreto ley por el que se convierte en la primera comunidad autónoma que exige a los turistas presentar una prueba de diagnóstico de la covid-19 con resultado negativo para poder alojarse en un establecimiento turístico de las islas.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, han explicado en rueda de prensa el contenido de este decreto, que deberá ser validado por el Parlamento de Canarias, y que obliga al turista extranjero o nacional que se quiera hospedar en algún establecimiento turístico reglado en las islas a aportar un test negativo realizado 72 horas antes.

Torres ha dicho que se trata de una normativa que no tiene precedentes y con la que se pretende garantizar la seguridad sanitaria y económica del sector, al tiempo que ha recordado que la incidencia de la pandemia en Canarias es la más favorable de todo el país.

El presidente ha explicado que todos los turistas que se quieran alojar en un establecimiento de las islas deberá obligatoriamente aportar un test negativo de covid-19 y, en caso de no tenerlo, tendrán que hacérselo con carácter inmediato.

Además se establece como obligación que los visitantes tengan la aplicación Radar-Covid en su móviles hasta al menos quince días después de abandonar las islas.

En cuanto a los residentes en Canarias, si quieren acceder a estos establecimientos turísticos deberán acreditar que en los últimos quince días no han salido de las islas, ha señalado Torres

La consejera de Turismo ha afirmado que el coste de las pruebas correrá a cargo del turista y, en el caso de que se produzca un contagio durante su estancia en las islas, será cubierto por la póliza de seguros colectiva que firmó el Gobierno de Canarias con la compañía Axa hace ya meses.

En su opinión, se trata de un decreto ley muy importante porque supone un paso más para recuperar flujos turísticos de extranjeros y nacionales durante la temporada de invierno.

Ha recordado que el pasado año visitaron Canarias 15,1 millones de turistas y el 80 por ciento se alojó en establecimientos reglados por lo que, ha dicho, la obligatoriedad del test para acceder a ellos no es la fórmula perfecta, pero es la única factible dentro de las competencias de la comunidad autónoma para la protección del turista, de los residentes y de la economía.

A esta medida, ha agregado la consejera, se unirán otras para la reactivación del sector turístico y el empleo y ha señalado que desde su departamento, se han implementado medidas en el Plan Reactiva, en el programa Canarias Fortaleza y en el Laboratorio de Seguridad Turística.

Castilla ha aseverado que Canarias ha conseguido ser uno de los destinos turísticos más seguros del mundo, pero esta posición hay que mantenerla.

Ha explicado que la responsabilidad de los establecimientos queda limitada a exigir la certificación a los turistas y a facilitarles la información acerca de donde pueden realizar las pruebas, que en el decreto ley se denominan como test de diagnóstico de infección activa ya que serán las autoridades sanitarias las que decidirán en cada momento cual es la adecuada.

Castilla ha agregado que las empresas deberán informar a los clientes de forma previa sobre la obligatoriedad del test, deben contar con su aceptación y se establece un periodo transitorio de diez días desde la publicación del decreto ley hasta su entrada en vigor.

A través de este decreto ley, el Gobierno canario, según ha explicado su consejera de Turismo, modifica la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias y la Ley de Actividades Clasificadas con el fin de regular el derecho de admisión y acceso a los establecimientos alojamientos turísticos.

El presidente canario ha dicho que aunque la situación en Canarias ha mejorado mucho "no se puede tirar por la borda" el esfuerzo realizado y ha asegurado que el Gobierno no tendrá problemas en tomar medidas drásticas "si no se hacen las cosas bien".