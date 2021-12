Canarias limita a 10 personas las reuniones en Nochebuena y Navidad

El Gobierno de Canarias ha limitado a Nochebuena y Navidad y solo al ámbito privado y familiar las reuniones de grupos de 10 personas en las islas que se encuentren en nivel 2 y 3 y ha determinado las actividades en las que se será obligatorio el certificado covid para su acceso, entre ellas de restauración y ocio con determinados aforos.



El portavoz del Ejecutivo canario, Antonio Olivera, ha explicado que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, presentará mañana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el acuerdo del Gobierno sobre el uso del certificado covid y ha expresado la preocupación del Ejecutivo por la evolución de la pandemia en los últimos días.



Por ello, ha dicho, se irán tomando medidas en función de esta evolución, por lo que la limitación de 10 personas afectará en principio a las fiestas más cercanas y se hará un seguimiento permanente para determinar si se prolonga el tiempo esta medida, en concreto para Nochevieja y Reyes.



Olivera ha indicado que de aquí al último Consejo de Gobierno del año, previsto para el día 29, tendrán más información sobre la evolución de los contagios y sobre las posibles decisiones que se tomen en el marco de la Conferencia de Presidentes para tomar decisiones al respecto.



Ha abundado en que la evolución de la pandemia está tomando "un cariz muy preocupante" y en que los análisis que se puedan hacer son "muy a corto plazo", y por eso no se dan las condiciones para tomar decisiones "más allá de una semana" de plazo.



El viceconsejero de Presidencia ha apelado a "la responsabilidad" en las reuniones familiares en Nochebuena y Navidad y a "mantener al máximo las normas de precaución y prevención" habituales, y ha sugerido, para "mayor tranquilidad" de los comensales, "acudir a pruebas diagnósticas" antes de estos encuentros.



En cuanto al certificado covid, ha indicado que entrará en vigor tan pronto la resolución del Gobierno reciba el aval judicial y se publique en el Boletín Oficial de Canarias, y la intención del Gobierno es que sea "cuanto antes".



Ese certificado, una prueba diagnóstica negativa (no valen los test de autodiagnóstico) realizada con una antelación máxima de 48 hora, el certificado de vacunación con pauta completa o demostrar que se ha pasado la enfermedad entre los 11 y 180 días previos, se exigirá a las personas mayores de 12 años y 3 meses en las islas en niveles de alerta covid 3 y 4 que quieran acceder a determinados establecimientos o espacios públicos.



Estos serán locales de hostelería y restauración con un aforo mínimo de 30 personas, en establecimientos de ocio nocturno con idéntico aforo o en los que con independencia de ello se permita el consumo de comida, lo mismo que en casas de apuestas y juegos de azar.



También se deberá presentar el certificado covid para asistir a celebraciones, festivales musicales, eventos deportivos y espectáculos públicos a los que asistan más de 500 personas o, en los que se permita comer o beber.



Antonio Olivera ha aclarado que esta exigencia no será aplicable para el derbi canario entre el Tenerife y Las Palmas, dado que el fútbol y el baloncesto profesional tienen "una regulación específica y singular, sus propias normas".



Finalmente, se deberá presentar el certificado covid para entrar en cines, teatros, auditorios y similares con aforo a partir de 50 personas o donde se permita comer o beber; en gimnasios y equipamientos similares y en centros sanitarios y sociosanitarios para acompañar a pacientes y usuarios, con determinadas excepciones.



El Gobierno de Canarias, ha dicho Olivera, tiene una "preocupación muy importante" por la evolución de los casos, realiza "un seguimiento diario y permanente" de la situación y está "preparado para tomar decisiones".



Ha abundado en que hay en marcha una serie de medidas, pero que "podríamos ir a más", pues además de los niveles de alerta hay "un marco normativo, administrativo, que permitiría poder incrementar las restricciones".



En todo caso, ha insistido en que Canarias está "a la espera" de las posibles decisiones que se puedan tomar en la Conferencia de Presidentes y por parte del Consejo interterritorial de Sanidad.