Caminando Fronteras pide investigar si hubo negligencias en el rescate de la zódiac

El colectivo Caminando Fronteras ha pedido al Defensor del Pueblo y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos que indaguen si se retrasó por una "posible negligencia" el rescate de la neumática que se hundió la noche del martes a unos 80 kilómetros de Lanzarote, con un balance de 18 personas desaparecidas.



En un comunicado, señala que las primeras noticias sobre esa neumática las recibió sobre las 17.00 horas a través de una llamada de socorro de sus ocupantes (27 inmigrantes, entre ellos siete mujeres y un menor) y las transmitió al Centro de Coordinación Regional de Canarias, el organismo del Ministerio de Interior con sede en Las Palmas que dirige los rescates en esta zona del Atlántico.



La ONG subraya que "facilitó, entre otras informaciones, la posición de los náufragos mediante coordenadas GPS y el teléfono a bordo de la embarcación" y añade que, "a las 19.38 UTC (hora canaria, en este momento del año) actualizó la geolocalización a las autoridades informando que algunas personas se encontraban en el agua, en riesgo de morir ahogadas".



Sin embargo, el rescate no se produjo hasta las 23.00 horas, según confirmó a Efe una portavoz de Salvamento Marítimo. A esa hora, llegó a la posición del naufragio desde el puerto de Arrecife la Guardamar Calíope, que solo encontró a nueve supervivientes.



Mientras la Calíope navegaba hacia la zona, Salvamento Marítimo intentó enviar un helicóptero de rescate, pero los dos disponibles esa noche necesitaban como mínimo dos horas para llegar al punto del naufragio y no estarían allí antes de la 1.00 de la madrugada, según se escucha en una comunicación por radio del Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas.



El helicóptero Helimer de Gran Canaria, porque regresaba a base a repostar tras localizar a otra patera a 120 kilómetros de la isla, y el de Tenerife, por el tiempo de activación y vuelo.



Caminando Fronteras pide que se aclare "qué medios de Salvamento Marítimo habían sido activados para la búsqueda y rescate de la embarcación", que, según sus datos, había salido en la madrugada del lunes al martes desde Akhfennir, localidad de la costa de Marruecos cercana a Tarfaya, con 25 personas subsaharianas y dos bangladesíes.



"¿Se tardó en activar los medios de rescate? Y si es así, ¿por qué se tardó? ¿Por qué no se dispusieron medios aéreos para la búsqueda? ¿Activa Salvamento Marítimo menos medios cuando se trata de embarcaciones con personas migrantes?", se pregunta la ONG.



"¿Podemos estar a ante una situación de discriminación y racismo, que ha provocado el retraso en la activación de medios?, incide una de sus portavoces, María González, que pide que se emprenda con urgencia la búsqueda de las 18 personas que desaparecieron.



Este colectivo señala que las familias de las víctimas del naufragio tienen muy poca información sobre lo ocurrido, procedente de algunas llamadas de teléfono cortas de los supervivientes, que en estos momentos están en las 72 horas de custodia policial.



"Pero no hay datos sobre la identidad, el género o la edad de las víctimas, aumentando así la angustia de los familiares. Tampoco se han efectuado labores de búsqueda de los cuerpos y/o posibles supervivientes", añade.